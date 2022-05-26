https://ria.ru/20220526/kitay-1790770501.html

Глава МИД Китая призвал не подливать масло в огонь на Украине

Глава МИД Китая призвал не подливать масло в огонь на Украине - РИА Новости, 26.05.2022

Глава МИД Китая призвал не подливать масло в огонь на Украине

Урегулирование украинского кризиса требует совместных усилий все сторон и продвижения переговоров, а не подливания масла в огонь, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:24

2022-05-26T09:24

2022-05-26T09:24

в мире

китай

ван и (политик)

россия

украина

мид кнр

франция

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ПЕКИН, 26 мая – РИА Новости. Урегулирование украинского кризиса требует совместных усилий все сторон и продвижения переговоров, а не подливания масла в огонь, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с французской коллегой Катрин Колонна."Ситуация между Россией и Украиной достигла новой развилки, с одной стороны - конфликт затягивается и осложняется, с другой - усиливаются призывы к миру, а усилия по содействию примирению и продвижению переговоров накапливаются", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.По его словам, "крайне важно, чтобы все стороны объединили усилия и делали больше того, что способствует установлению мира и содействию переговорам, а не подливали масло в огонь".Он также положительно отозвался о посреднических усилиях, которые предпринимает французская сторона, и заявил, что Китай намерен продолжить по-своему играть конструктивную роль.

https://ria.ru/20220525/ukraina-1790547982.html

китай

россия

украина

франция

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Екатерина Зайцева

в мире, китай, ван и (политик), россия, украина, мид кнр, франция