https://ria.ru/20220526/kitay-1790770501.html
Глава МИД Китая призвал не подливать масло в огонь на Украине
Глава МИД Китая призвал не подливать масло в огонь на Украине - РИА Новости, 26.05.2022
Глава МИД Китая призвал не подливать масло в огонь на Украине
Урегулирование украинского кризиса требует совместных усилий все сторон и продвижения переговоров, а не подливания масла в огонь, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:24
2022-05-26T09:24
2022-05-26T09:24
в мире
китай
ван и (политик)
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франция
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ПЕКИН, 26 мая – РИА Новости. Урегулирование украинского кризиса требует совместных усилий все сторон и продвижения переговоров, а не подливания масла в огонь, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с французской коллегой Катрин Колонна."Ситуация между Россией и Украиной достигла новой развилки, с одной стороны - конфликт затягивается и осложняется, с другой - усиливаются призывы к миру, а усилия по содействию примирению и продвижению переговоров накапливаются", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.По его словам, "крайне важно, чтобы все стороны объединили усилия и делали больше того, что способствует установлению мира и содействию переговорам, а не подливали масло в огонь".Он также положительно отозвался о посреднических усилиях, которые предпринимает французская сторона, и заявил, что Китай намерен продолжить по-своему играть конструктивную роль.
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790547982.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, ван и (политик), россия, украина, мид кнр, франция
Глава МИД Китая призвал не подливать масло в огонь на Украине
Глава МИД КНР Ван И призвал продвигать переговоры по Украине, а не подливать масло в огонь