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Глава МИД Китая призвал не подливать масло в огонь на Украине - РИА Новости, 26.05.2022
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Глава МИД Китая призвал не подливать масло в огонь на Украине
Глава МИД Китая призвал не подливать масло в огонь на Украине - РИА Новости, 26.05.2022
Глава МИД Китая призвал не подливать масло в огонь на Украине
Урегулирование украинского кризиса требует совместных усилий все сторон и продвижения переговоров, а не подливания масла в огонь, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:24
2022-05-26T09:24
в мире
китай
ван и (политик)
россия
украина
мид кнр
франция
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ПЕКИН, 26 мая – РИА Новости. Урегулирование украинского кризиса требует совместных усилий все сторон и продвижения переговоров, а не подливания масла в огонь, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с французской коллегой Катрин Колонна."Ситуация между Россией и Украиной достигла новой развилки, с одной стороны - конфликт затягивается и осложняется, с другой - усиливаются призывы к миру, а усилия по содействию примирению и продвижению переговоров накапливаются", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.По его словам, "крайне важно, чтобы все стороны объединили усилия и делали больше того, что способствует установлению мира и содействию переговорам, а не подливали масло в огонь".Он также положительно отозвался о посреднических усилиях, которые предпринимает французская сторона, и заявил, что Китай намерен продолжить по-своему играть конструктивную роль.
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в мире, китай, ван и (политик), россия, украина, мид кнр, франция
09:24 26.05.2022
 
Глава МИД Китая призвал не подливать масло в огонь на Украине

Глава МИД КНР Ван И призвал продвигать переговоры по Украине, а не подливать масло в огонь

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 мая – РИА Новости. Урегулирование украинского кризиса требует совместных усилий все сторон и продвижения переговоров, а не подливания масла в огонь, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с французской коллегой Катрин Колонна.
"Ситуация между Россией и Украиной достигла новой развилки, с одной стороны - конфликт затягивается и осложняется, с другой - усиливаются призывы к миру, а усилия по содействию примирению и продвижению переговоров накапливаются", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
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По его словам, "крайне важно, чтобы все стороны объединили усилия и делали больше того, что способствует установлению мира и содействию переговорам, а не подливали масло в огонь".
Он также положительно отозвался о посреднических усилиях, которые предпринимает французская сторона, и заявил, что Китай намерен продолжить по-своему играть конструктивную роль.
 
В миреКитайВан И (политик)РоссияУкраинаМИД КНРФранция
 
 
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