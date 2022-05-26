https://ria.ru/20220526/kirgiziya-1790890289.html
Киргизия готова провести церемонию открытия евразийской кинопремии
Киргизия готова провести церемонию открытия евразийской кинопремии - РИА Новости, 26.05.2022
Киргизия готова провести церемонию открытия евразийской кинопремии
Киргизия готова провести церемонию открытия евразийской кинопремии, которую предложил создать председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:39
2022-05-26T16:39
2022-05-26T16:39
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БИШКЕК, 26 мая — РИА Новости. Киргизия готова провести церемонию открытия евразийской кинопремии, которую предложил создать председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, сообщает пресс-служба кабмина. Михалков приехал в Бишкек на Евразийский экономический форум. О своей идее он рассказал премьер-министру республики Акылбеку Жапарову. "Председатель кабинета министров выразил готовность поддержать данную идею, отметив что Кыргызстан готов провести церемонию открытия кинопремии в следующем году на берегу озера Иссык-Куль", — заявили в пресс-службе.В первом Евразийском экономическом форуме, проходящем в Бишкеке, принимают участие более двух с половиной тысяч представителей стран ЕАЭС и ряда других государств. На шести панельных дискуссиях они намерены определить перспективные направления развития союза в разных сферах.
https://ria.ru/20220526/mikhalkov-1790781497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, бишкек, евразийский экономический союз, оскар (премия), кино и сериалы, премии, киргизия, никита михалков
Киргизия готова провести церемонию открытия евразийской кинопремии
Киргизия готова провести открытие евразийской кинопремии, которую предложил Михалков
БИШКЕК, 26 мая — РИА Новости. Киргизия готова провести церемонию открытия евразийской кинопремии, которую предложил создать председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, сообщает пресс-служба кабмина.
Михалков приехал в Бишкек на Евразийский экономический форум. О своей идее он рассказал премьер-министру республики Акылбеку Жапарову.
"Председатель кабинета министров выразил готовность поддержать данную идею, отметив что Кыргызстан готов провести церемонию открытия кинопремии в следующем году на берегу озера Иссык-Куль", — заявили в пресс-службе.
В первом Евразийском экономическом форуме, проходящем в Бишкеке, принимают участие более двух с половиной тысяч представителей стран ЕАЭС и ряда других государств. На шести панельных дискуссиях они намерены определить перспективные направления развития союза в разных сферах.