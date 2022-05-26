https://ria.ru/20220526/kirgiziya-1790890289.html

Киргизия готова провести церемонию открытия евразийской кинопремии

Киргизия готова провести церемонию открытия евразийской кинопремии - РИА Новости, 26.05.2022

Киргизия готова провести церемонию открытия евразийской кинопремии

Киргизия готова провести церемонию открытия евразийской кинопремии, которую предложил создать председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:39

2022-05-26T16:39

2022-05-26T16:39

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БИШКЕК, 26 мая — РИА Новости. Киргизия готова провести церемонию открытия евразийской кинопремии, которую предложил создать председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, сообщает пресс-служба кабмина. Михалков приехал в Бишкек на Евразийский экономический форум. О своей идее он рассказал премьер-министру республики Акылбеку Жапарову. "Председатель кабинета министров выразил готовность поддержать данную идею, отметив что Кыргызстан готов провести церемонию открытия кинопремии в следующем году на берегу озера Иссык-Куль", — заявили в пресс-службе.В первом Евразийском экономическом форуме, проходящем в Бишкеке, принимают участие более двух с половиной тысяч представителей стран ЕАЭС и ряда других государств. На шести панельных дискуссиях они намерены определить перспективные направления развития союза в разных сферах.

https://ria.ru/20220526/mikhalkov-1790781497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, бишкек, евразийский экономический союз, оскар (премия), кино и сериалы, премии, киргизия, никита михалков