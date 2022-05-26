https://ria.ru/20220526/kino-1790454203.html

Футбол, любовь, трагедия: какие новые российские сериалы посмотреть

Футбол, любовь, трагедия: какие новые российские сериалы посмотреть - РИА Новости, 26.05.2022

Футбол, любовь, трагедия: какие новые российские сериалы посмотреть

В сериале "Домашнее поле" Светлана Устинова противостоит Ивану Янковскому в футболе. "Нулевой пациент" с Никитой Ефремовым расскажет о вспышке ВИЧ в СССР и... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T08:00

2022-05-26T08:00

2022-05-26T08:12

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. В сериале "Домашнее поле" Светлана Устинова противостоит Ивану Янковскому в футболе. "Нулевой пациент" с Никитой Ефремовым расскажет о вспышке ВИЧ в СССР и актуальности этой проблемы. А криминальная драма "ЮЗЗЗ" воспроизведет сюжет "Ромео и Джульетты". О новых отечественных сериалах, заслуживающих внимания, — в материале РИА Новости.Тед Лассо по-русскиНакануне важных матчей футбольная команда осталась без тренера. Руководство клуба назначает на эту должность, кажется, самого неподходящего кандидата, вызывая споры и среди спортсменов, и у фанатов.Звучит знакомо? Так начинаются сериал "Тед Лассо", ставший хитом, и — "Домашнее поле". Но если в англоязычной истории натренировать британскую команду пригласили вечно позитивного американца, то в России футболистов муштрует неулыбчивая Елена Волкова (Светлана Устинова).Сначала она занимается московской футбольной женской командой, но затем получает должность в провинциальном клубе "Красный ястреб", прямо накануне старта сезона Российской премьер-лиги. То есть становится первой женщиной-тренером в мужском спорте.Ее поддерживает гендиректор клуба Антон Данин (Максим Матвеев), хотя главный спонсор Титов (Игорь Верник) настроен скептически. Как и ветеран команды Фил Никитин (Иван Янковский). А поскольку Фил сам хотел занять ее место, Волкову ждет совсем не теплый прием.В провинциальном городе считают, что футбол — исключительно мужской мир и всеми способами пытаются принизить "чужачку".Надо заметить, что российский проект — это адаптация норвежского сериала "‎На своем поле".Наверное, из оригинала здесь лаконичные интерьеры, нордическая сдержанность героев. В норвежской версии это смотрится естественно и органично, но в "Домашнем поле" персонажи кажутся несколько индифферентными.Фил не получил должность мечты, которую ему обещали? Он не особо возмущается и быстро (если судить по двум доступным пока сериям) налаживает контакт с Волковой.Диалоги тоже нередко чересчур упрощены. Гендиректор клуба Данин только и может что восклицать "круто" и "жестко", комментируя стратегию Волковой и написанные ею характеристики игроков.Попытки Волковой "включать" строгость в разговорах и выглядеть маскулинно с помощью одежды понятны — это самые очевидные приемы самоутверждения в "мужском" мире. Только в шоу они далеко не всегда убедительны.Пожалуй, лишь персонаж спонсора Титова не шаблонный. Но у Верника слишком мало сцен, чтобы нивелировать остальные недочеты.Хочется верить, что авторы адаптации учли промахи и в последующих сериях сыграют на сильных сторонах истории.Сериал "Домашнее поле" выходит на more.tv.Советская драма"Нулевой пациент" посвящен первой вспышке ВИЧ в СССР в 1980-х. Основанный на реальных событиях, но частично измененный из уважения к их участникам, сериал показывает, как тогда относились к инфицированным.Молодой врач Кирсан (Аскар Ильясов) приезжает работать в детскую больницу Элисты. Он видит, что там используют устаревшие методы лечения, нарушают санитарные нормы (кипятят шприцы, ведь стерилизовать их нечем, а закупить новые невозможно).В больнице гибнет младенец, Кирсан изучает анализы и понимает, что это вспышка инфекции, похожей на ВИЧ. Отправляет данные в Москву (тогда специализированные лаборатории были только в столице и Санкт-Петербурге), и его подозрения подтверждаются.Вместе с руководителем лаборатории Дмитрием Гончаровым (Никита Ефремов) врач приступает к поискам "нулевого пациента", запустившего цепочку заражений.Только обнаружив его, удастся изолировать всех заразившихся и остановить эпидемию.Молодым врачам никто не верит, затем у их начальства начинается стадия отрицания. Один из руководителей профильного ведомства говорит: СПИД — это болезнь "бомжей, наркоманов, проституток и гомосексуалистов, а таких категорий граждан в СССР нет".Создатели сериала играют на контрастах. Показывают двойственность и болезни, которая внешне может не проявляться, и персонажей. Гончаров на первый взгляд — типичная золотая молодежь. Живет в подаренной отцом квартире в высотке, закатывает вечеринки, должность получил по протекции. Но в первых же сериях намеками вырисовывается цельный образ: он успел отслужить в Афганистане, был ранен, имеет боевые награды.О его калмыцком коллеге Кирсане известно меньше, но он, как и Гончаров, выглядит прямолинейным, принципиальным и стремится докопаться до истины.В сериале ювелирно манипулируют настроением: от легкомысленных вечеринок со случайными связями до практически параноидальной социальной стигматизации заразившихся.Еще одно "за" в пользу просмотра — качество съемки, за которую отвечали режиссеры Сергей Трофимов и Евгений Стычкин, который еще и мастерски сыграл пронырливого журналиста газеты "Советская молодежь" Игоря Карахана.Сюжет захватывает: зрители вместе с главными героями пытаются понять, кто же "нулевой пациент". Зрители тоже ждут результатов анализов, гадают, помогут ли политики обойти бюрократические препоны и какой выбор придется сделать медикам в новых для всех обстоятельствах."Нулевой пациент" выходит на Кинопоиске.Ромео и Джульетта в фавеллах"Не грози южному Централу", вернее, Ростову-на-Дону. Криминальная драма "ЮЗЗЗ" — своеобразная версия истории Ромео и Джульетты в неблагополучном южном городе на фоне разборок местных банд.Равиль (Кузьма Котрелев) мечтает получить стипендию в США и уехать учиться, но пока подрабатывает курьером в пиццерии и случайно влюбляется в дочку местного авторитета Элю (Мария Мацель). Впутывается в дела группировок и соглашается помогать одному из "решал".В проекте снимались Антон Кузнецов, Мария Машкова, Гела Месхи. Действие происходит на фоне двориков, проспектов и набережных Ростова — город становится одним из героев. По атмосфере это напоминает "Гоморру" про неаполитанскую мафию, которая проворачивает дела в таких же колоритных местных фавеллах.Классических приемов жанра много: женские персонажи в основном на втором плане, бандитским схемам и делам отводится значительное время, а шуткам здесь нет места. Зато много хип-хопа и баскетбола — приманок для молодежной аудитории.Несмотря на такой перебор с криминалом, сериал позиционируется в первую очередь как история о первой любви, подростках, их поисках себя. Сериал "ЮЗЗЗ" выходит на Premier.

https://ria.ru/20220513/kino-1788165952.html

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россия

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

максим матвеев, ссср, россия, евгений стычкин, кино и сериалы, знаменитости, игорь верник, что посмотреть