https://ria.ru/20220526/kavminvody-1790900662.html

В Кавминводах планируют ввести систему скидок для туристов

В Кавминводах планируют ввести систему скидок для туристов - РИА Новости, 26.05.2022

В Кавминводах планируют ввести систему скидок для туристов

Власти Ставропольского края планируют ввести комплексную систему лояльности для отдыхающих в Кавминводах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:18

2022-05-26T18:18

2022-05-26T18:18

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ПЯТИГОРСК, 26 мая — РИА Новости. Власти Ставропольского края планируют ввести комплексную систему лояльности для отдыхающих в Кавминводах, сообщил губернатор Владимир Владимиров."Логистическая составляющая, проживание, досуг — все это нужно сводить в единую систему преференций, скидок и поощрений", — сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.Он поручил минтуризму края проработать предложения для реализации программы с отраслевыми министерствами и предоставить готовый проект до 1 августа.Также, по словам губернатора, необходимо стремиться к тому, чтобы Кавминводы открывала для себя российская молодежь.

https://ria.ru/20220526/turizm-1790785281.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, ставропольский край, туризм, туристы, скидки, отдых