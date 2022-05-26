https://ria.ru/20220526/kavminvody-1790900662.html
В Кавминводах планируют ввести систему скидок для туристов
В Кавминводах планируют ввести систему скидок для туристов - РИА Новости, 26.05.2022
В Кавминводах планируют ввести систему скидок для туристов
Власти Ставропольского края планируют ввести комплексную систему лояльности для отдыхающих в Кавминводах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:18
2022-05-26T18:18
2022-05-26T18:18
туризм
новости - туризм
ставропольский край
туризм
туристы
скидки
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574778889_0:0:2786:1567_1920x0_80_0_0_91c76c7794232ff6b33508613b7a81e8.jpg
ПЯТИГОРСК, 26 мая — РИА Новости. Власти Ставропольского края планируют ввести комплексную систему лояльности для отдыхающих в Кавминводах, сообщил губернатор Владимир Владимиров."Логистическая составляющая, проживание, досуг — все это нужно сводить в единую систему преференций, скидок и поощрений", — сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.Он поручил минтуризму края проработать предложения для реализации программы с отраслевыми министерствами и предоставить готовый проект до 1 августа.Также, по словам губернатора, необходимо стремиться к тому, чтобы Кавминводы открывала для себя российская молодежь.
https://ria.ru/20220526/turizm-1790785281.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574778889_511:0:2730:1664_1920x0_80_0_0_5b6cc723adc0a8f747d6c533262ef7e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, ставропольский край, туризм, туристы, скидки, отдых
В Кавминводах планируют ввести систему скидок для туристов
Систему скидок и поощрений планируют ввести для отдыхающих на Кавказских минеральных водах
ПЯТИГОРСК, 26 мая — РИА Новости. Власти Ставропольского края планируют ввести комплексную систему лояльности для отдыхающих в Кавминводах, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Логистическая составляющая, проживание, досуг — все это нужно сводить в единую систему преференций, скидок и поощрений", — сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.
Он поручил минтуризму края проработать предложения для реализации программы с отраслевыми министерствами и предоставить готовый проект до 1 августа.
Также, по словам губернатора, необходимо стремиться к тому, чтобы Кавминводы открывала для себя российская молодежь.
"Можно сделать для этого отдельный механизм по типу "Пушкинской карты" и назвать его, например, "Лермонтовская карта", либо через дополнительное льготирование поездок для студентов в период каникул или кешбэк и другие опции", — добавил глава Ставрополья.