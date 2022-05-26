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В Кавминводах планируют ввести систему скидок для туристов - РИА Новости, 26.05.2022
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Туризм
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В Кавминводах планируют ввести систему скидок для туристов
В Кавминводах планируют ввести систему скидок для туристов - РИА Новости, 26.05.2022
В Кавминводах планируют ввести систему скидок для туристов
Власти Ставропольского края планируют ввести комплексную систему лояльности для отдыхающих в Кавминводах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:18
2022-05-26T18:18
туризм
новости - туризм
ставропольский край
туризм
туристы
скидки
отдых
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ПЯТИГОРСК, 26 мая — РИА Новости. Власти Ставропольского края планируют ввести комплексную систему лояльности для отдыхающих в Кавминводах, сообщил губернатор Владимир Владимиров."Логистическая составляющая, проживание, досуг — все это нужно сводить в единую систему преференций, скидок и поощрений", — сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.Он поручил минтуризму края проработать предложения для реализации программы с отраслевыми министерствами и предоставить готовый проект до 1 августа.Также, по словам губернатора, необходимо стремиться к тому, чтобы Кавминводы открывала для себя российская молодежь.
https://ria.ru/20220526/turizm-1790785281.html
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новости - туризм, ставропольский край, туризм, туристы, скидки, отдых
18:18 26.05.2022
 
В Кавминводах планируют ввести систему скидок для туристов

Систему скидок и поощрений планируют ввести для отдыхающих на Кавказских минеральных водах

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБеседка "Эолова Арфа" в Пятигорске
Беседка Эолова Арфа в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ПЯТИГОРСК, 26 мая — РИА Новости. Власти Ставропольского края планируют ввести комплексную систему лояльности для отдыхающих в Кавминводах, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Логистическая составляющая, проживание, досуг — все это нужно сводить в единую систему преференций, скидок и поощрений", — сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.
Он поручил минтуризму края проработать предложения для реализации программы с отраслевыми министерствами и предоставить готовый проект до 1 августа.
Также, по словам губернатора, необходимо стремиться к тому, чтобы Кавминводы открывала для себя российская молодежь.
"Можно сделать для этого отдельный механизм по типу "Пушкинской карты" и назвать его, например, "Лермонтовская карта", либо через дополнительное льготирование поездок для студентов в период каникул или кешбэк и другие опции", — добавил глава Ставрополья.
Туристы на горе Опук в Опукском природном заповеднике на юге Керченского полуострова в Крыму. - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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