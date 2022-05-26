https://ria.ru/20220526/kartiny-1790955182.html

Полотна Шагала, Кандинского, Репина представят на выставке в Третьяковке

Полотна Шагала, Кандинского, Репина представят на выставке в Третьяковке - РИА Новости, 26.05.2022

Полотна Шагала, Кандинского, Репина представят на выставке в Третьяковке

Произведения Марка Шагала, Василия Кандинского, Ильи Репина представят зрителям в числе экспозиции "Мастера возрождения. Реставрация графики 2010-2022" в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:25

2022-05-26T19:25

2022-05-26T19:25

культура

илья репин

марк шагал

василий кандинский

москва

третьяковская галерея

казанский вокзал

марфо-мариинская обитель

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Произведения Марка Шагала, Василия Кандинского, Ильи Репина представят зрителям в числе экспозиции "Мастера возрождения. Реставрация графики 2010-2022" в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, выставка рассказывает о работах, отреставрированных специалистами музея за последние 10 лет, передает корреспондент РИА Новости.Выставка подготовлена отделом научной реставрации графики XVIII - начала XX века. Всего в экспозиции представлено порядка 200 произведений из более чем 3 тысяч, которые прошли реставрацию в музее за последние 10-12 лет, и в их числе работы Карла Брюллова, Ильи Репина, Василия Кандинского, Марка Шагала, Александра Бенуа, Валентина Серова.Экспозицию будут сопровождать информационные материалы, рассказывающие зрителю о процессах реставрации понятным языком и "открывающие магию работы мастеров возрождения". Выставка откроется для посетителей 27 мая и завершится 13 ноября.Возвращение к жизни"Так случилось, что на этой неделе мы последовательно представляем абсолютно уникальную работу реставраторов Третьяковской галереи. Только что при огромном стечении прессы прошло представление отреставрированной картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", и эта работа — невероятный прорыв в области реставрации живописи второй половины XIX века, прорыв, в том числе, в плане разработки и использования современных ноу-хау. Эта работа не могла бы осуществиться без невероятной любви реставраторов к своему делу, любви к искусству, которое, попав в их руки, либо принимает первоначальные очертания, как это случилось с работой Репина, либо возвращается к жизни. Именно этому посвящена новая выставка", — сказала в ходе пресс-показа выставки глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Она рассказала, что в течение последних лет часто посещала реставрационную мастерскую графики и рада представлять этот выставочный проект."Я видела, как происходит чудо. И не могу не упомянуть совершенно уникальную работу реставраторов, которая не вошла в экспозицию — это работа Врубеля "Ангел с душой Тамары". На мой взгляд, ее состояние не давало никаких надежд на то, что эта работа вернется к жизни. Все, кто видел ее на выставке Врубеля, прекрасно помнят то сильнейшее впечатление, которое она производила", — рассказала она.Трегулова уточнила, что на выставке впервые представлены "Ангел с душой Тамары" Валентина Серова и "Ангел с душой Тамары" Михаила Зичи. Также директор добавила, что в экспозицию вошли чертежи Казанского вокзала в Москве авторства Алексея Щусева."Это выдающееся произведение русской графики, масштабнейшая работа талантливейшего графика. Мне трудно передать, в каком состоянии поступали эти работы, которые год за годом восстанавливались нашими реставраторами", — отметила она.Не навредиВ свою очередь, художник-реставратор высшей категории, завотделом научной реставрации графики XVIII - начала XX веков Инна Соловова, отметила, что специалисты реставрационного отдела делают свою работу с любовью, хотя остаются за кулисами, добавив, что новая выставка — это "громкий голос" отдела, призванный рассказать о своем ремесле."Самое главное в профессии реставратора — не навреди. Важно убрать наслоения времени, но сохранить авторскую задумку автора. Эта магия реставрации происходит всегда благодаря настоящей команде по-настоящему счастливых людей, любящих свое ремесло", — сказала она.Залы экспозицииЭкспозиция размещена в шести залах. В первом зале представлены крупноформатные произведения, реставрация которых происходит в четыре, шесть и восемь рук одновременно. Зрители увидят картоны в натуральную величину М. Нестерова для алтарных врат Марфо-Мариинской обители, эскиз росписи французской художницы Маринетт, переживший "возгорание" рисунок плафона Е. Лансере для московского Казанского вокзала. Также в зале представлен короткий фильм о процессах реставрации.Во втором зале собраны произведения, исполненные в сыпучих техниках — пастели, угле, сангине. Ввиду отсутствия связующего звена пигмент легко осыпается и смазывается, но при этом в процессе реставрации пастель и уголь нельзя увлажнять и фиксировать или выпрямлять деформацию бумаги с помощью пресса, так как это может привести к изменению красочного слоя.Третий зал посвящен реставрации акварели - эта техника особо уязвима для воздействия света, температуры и влаги, поскольку изменение влажности вызывает деформацию, а пребывание на свету ведет к пожелтению бумаги и выгоранию пигментов и, как следствие, изменению колорита.В четвертом зале экспонируются исполненные карандашами рисунки - будучи более стойкими по отношению к воде, они могут быть промыты и отпрессованы механически, но не перекрытая краской бумага на протяжении времени сильнее желтеет и становится ломкой. Поэтому иногда в качестве основы используется цветная бумага, что требует от реставратора особой деликатности. В пятом зале представлена реставрация печатных техник - обычно эти краски светостойки и образуют прочную связь с бумагой, благодаря чему кажутся прочными и надежными, но это не всегда так. Например, раскрашенные гравюры могут скрывать в себе текучие пигменты, коллекционные владельческие штампы требуют закрепления, а работа с некоторыми печатными техникам немыслима без чрезвычайной осторожности, потому что излишние реставрационные вмешательства могут привести к утрате бархатного черного тона.Последний зал собрал произведения, исполненные гуашью, темперой и в так называемых "смешанных техниках" – каждое из них требует индивидуального подхода. Также в экспозиции представлен специальный раздел, в котором представлены произведения, реставрация которых потребовала особых усилий и консолидации всех профессионалов музея.

https://ria.ru/20220526/mikhalkov-1790781497.html

https://ria.ru/20220526/morozovy-1790843390.html

https://ria.ru/20220525/tsentr-1790698731.html

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