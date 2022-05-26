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К работе по восстановлению картины "Иван Грозный" привлекали биологов - РИА Новости, 26.05.2022
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Культура
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К работе по восстановлению картины "Иван Грозный" привлекали биологов
К работе по восстановлению картины "Иван Грозный" привлекали биологов - РИА Новости, 26.05.2022
К работе по восстановлению картины "Иван Грозный" привлекали биологов
В ходе восстановления полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" привлекался ряд экспертов, в том числе биологи, рассказала РИА... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:16
2022-05-26T11:16
культура
новости культуры
иван грозный
третьяковская галерея
выставки
живопись
искусство
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В ходе восстановления полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" привлекался ряд экспертов, в том числе биологи, рассказала РИА Новости реставратор высшей категории Третьяковской галереи Александра Орловская.По ее словам, участие биологов было необходимо для тестирования реставрационных материалов. Прежде чем принять решение, команда пыталась найти наиболее щадящие и грамотные методики, для чего делались всевозможные пробы. Материалы апробировались в камерах старения, на основе тестов делались выводы."Камера старения — это искусственное стимулирование старения при помощи достижения резких колебаний температур. Например, (так можно понять, — Прим. ред.) как материалы будут вести себя через 50, 100, 150 лет", — объяснила эксперт.Она также отметила, что после нападения полотно было в настолько хрупком состоянии, что его старались максимально не тревожить при реставрации.Она рассказала, что в команде изначально понимали: вещь в плане реставрации очень сложная."Начиная с 1920-х годов на ней начали происходить изменения состояния сохранности. Все специалисты галереи знали, это была такая притча во языцех, что картина хронически больна", — объяснила собеседница агентства.В конце мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался уже в пустой зал с произведениями Репина и нанес по застекленному полотну несколько ударов металлической стойкой ограждения. Обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной.Реставрационный процесс длился четыре года.
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новости культуры, иван грозный, третьяковская галерея, выставки, живопись, искусство
11:16 26.05.2022
 
К работе по восстановлению картины "Иван Грозный" привлекали биологов

К работе по восстановлению картины "Иван Грозный" привлекали биологов, заявил реставратор

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года"
Репродукция картины Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В ходе восстановления полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" привлекался ряд экспертов, в том числе биологи, рассказала РИА Новости реставратор высшей категории Третьяковской галереи Александра Орловская.

"Это была большая работа, такой brainstorm (мозговой штурм)", — поделилась специалист.

По ее словам, участие биологов было необходимо для тестирования реставрационных материалов. Прежде чем принять решение, команда пыталась найти наиболее щадящие и грамотные методики, для чего делались всевозможные пробы. Материалы апробировались в камерах старения, на основе тестов делались выводы.
"Камера старения — это искусственное стимулирование старения при помощи достижения резких колебаний температур. Например, (так можно понять, — Прим. ред.) как материалы будут вести себя через 50, 100, 150 лет", — объяснила эксперт.
Она также отметила, что после нападения полотно было в настолько хрупком состоянии, что его старались максимально не тревожить при реставрации.
"Даже при перемещении картины внутри галереи мы создавали специальные условия, чтобы не было никакого дополнительного климатического воздействия. Мы осматривали картину в лифте, чтобы избежать лишнего дуновения", — сказала Орловская.
Она рассказала, что в команде изначально понимали: вещь в плане реставрации очень сложная.
"Начиная с 1920-х годов на ней начали происходить изменения состояния сохранности. Все специалисты галереи знали, это была такая притча во языцех, что картина хронически больна", — объяснила собеседница агентства.
В конце мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался уже в пустой зал с произведениями Репина и нанес по застекленному полотну несколько ударов металлической стойкой ограждения. Обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной.

Реставрационный процесс длился четыре года.
Пресс-конференции, посвященная окончанию реставрационных работ картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Государственной Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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