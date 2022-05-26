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﻿Кадыров показал схрон оружия боевиков в одной из школ ЛНР - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/kadyrov-1790969146.html
﻿Кадыров показал схрон оружия боевиков в одной из школ ЛНР
﻿Кадыров показал схрон оружия боевиков в одной из школ ЛНР - РИА Новости, 26.05.2022
﻿Кадыров показал схрон оружия боевиков в одной из школ ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с оружием и боеприпасами, обнаруженными чеченскими бойцами в школе поселка Тошковка в ЛНР. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:31
2022-05-26T20:31
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 26 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с оружием и боеприпасами, обнаруженными чеченскими бойцами в школе поселка Тошковка в ЛНР."Бойцы полка полиции ФФГКУ "УВО ВНГ РФ по ЧР" под руководством Алихана "Легион" Шавхалова освободили от бандеровской сволоты образовательное учреждение. Во время осмотра был обнаружен бандитский схрон боеприпасов и оружия разного калибра", - написал Кадыров к описанию видео. Он также рассказал, что в этом поселке "отбита у фашистов очередная позиция"."На месте обнаружен внушительный оружейный арсенал, состоящий преимущественно из "подарков" иностранного производства. Что ж, трофеи никому и никогда еще не мешали. Уж наши-то воины непременно используют это оружие точечно, по назначению", - отметил глава региона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров
20:31 26.05.2022
 
﻿Кадыров показал схрон оружия боевиков в одной из школ ЛНР

﻿Рамзан Кадыров показал схрон оружия украинских боевиков в одной из школ ЛНР

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 26 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с оружием и боеприпасами, обнаруженными чеченскими бойцами в школе поселка Тошковка в ЛНР.
"Бойцы полка полиции ФФГКУ "УВО ВНГ РФ по ЧР" под руководством Алихана "Легион" Шавхалова освободили от бандеровской сволоты образовательное учреждение. Во время осмотра был обнаружен бандитский схрон боеприпасов и оружия разного калибра", - написал Кадыров к описанию видео. Он также рассказал, что в этом поселке "отбита у фашистов очередная позиция".
"На месте обнаружен внушительный оружейный арсенал, состоящий преимущественно из "подарков" иностранного производства. Что ж, трофеи никому и никогда еще не мешали. Уж наши-то воины непременно используют это оружие точечно, по назначению", - отметил глава региона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:43Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРамзан Кадыров
 
 
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