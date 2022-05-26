https://ria.ru/20220526/kadyrov-1790969146.html

﻿Кадыров показал схрон оружия боевиков в одной из школ ЛНР

﻿Кадыров показал схрон оружия боевиков в одной из школ ЛНР - РИА Новости, 26.05.2022

﻿Кадыров показал схрон оружия боевиков в одной из школ ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с оружием и боеприпасами, обнаруженными чеченскими бойцами в школе поселка Тошковка в ЛНР. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:31

2022-05-26T20:31

2022-05-26T20:31

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155811/12/1558111234_0:96:2638:1579_1920x0_80_0_0_74bc4a26e41c831c33093626e28568b1.jpg

ГРОЗНЫЙ, 26 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с оружием и боеприпасами, обнаруженными чеченскими бойцами в школе поселка Тошковка в ЛНР."Бойцы полка полиции ФФГКУ "УВО ВНГ РФ по ЧР" под руководством Алихана "Легион" Шавхалова освободили от бандеровской сволоты образовательное учреждение. Во время осмотра был обнаружен бандитский схрон боеприпасов и оружия разного калибра", - написал Кадыров к описанию видео. Он также рассказал, что в этом поселке "отбита у фашистов очередная позиция"."На месте обнаружен внушительный оружейный арсенал, состоящий преимущественно из "подарков" иностранного производства. Что ж, трофеи никому и никогда еще не мешали. Уж наши-то воины непременно используют это оружие точечно, по назначению", - отметил глава региона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров