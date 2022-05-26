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Израиль готов к международному расследованию гибели репортера Al Jazeera

Израиль готов к международному расследованию гибели репортера Al Jazeera - РИА Новости, 26.05.2022

Израиль готов к международному расследованию гибели репортера Al Jazeera

Израиль готов к международному расследованию гибели репортера Al Jazeera Ширин Абу Акле и вновь призывает к сотрудничеству власти Палестинской автономии, заявил РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T21:08

2022-05-26T21:08

2022-05-26T21:08

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Израиль готов к международному расследованию гибели репортера Al Jazeera Ширин Абу Акле и вновь призывает к сотрудничеству власти Палестинской автономии, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.Ранее в четверг генеральный прокурор Палестинской автономии Акрам аль-Хатиб заявил, что прокуратура пришла к выводу по итогам расследования, что ответственность за убийство журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле лежит на военнослужащих израильской армии. Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что в месте их нахождения не было никаких перестрелок."Несмотря на многочисленные просьбы с израильской стороны, палестинцы отказываются сотрудничать, что ставит вопрос о том, действительно ли они хотят докопаться до истины. Даже сегодня я призываю Палестинскую администрацию передать нам пулю и другие доказательства. Мы готовы провести расследование в сотрудничестве с международными участниками уже сейчас", - говорится в заявлении, опубликованном Ганцем на официальной странице Twitter.Ганц также подчеркнул, что израильская армия пытается причинить вред "террористам", максимально избегая причинению вреда посторонним людям. "Все заявления о том, что солдаты ЦАХАЛ сознательно атакуют журналистов или невовлеченных (в терроризм) гражданских лиц - это вопиющая ложь", - добавил Ганц.Израильская армия не будет открывать уголовное расследование по факту гибели журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в ходе военной операции ЦАХАЛ в районе Дженина, так как смерть наступила в ходе активных боевых действий и предварительное расследование не выявило подозрений на уголовное преступление, сообщили на прошлой неделе в пресс-службе военных на запрос РИА Новости.К прозрачному и достоверному расследованию обстоятельств гибели журналистки призвали США, ЕС, Россия и другие страны и международные организации, включая ООН. Ранее Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки. Пресс-служба армии Израиля сообщила, что по результатам предварительного расследования невозможно однозначно определить источник стрельбы на Западном берегу, в результате которой погибла журналистка телеканала Al-Jazeera Абу Акле.

https://ria.ru/20220521/ataka-1789863146.html

https://ria.ru/20220205/palestina-1771239235.html

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