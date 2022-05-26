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Умер экс-премьер Италии Чириако де Мита
Умер экс-премьер Италии Чириако де Мита - РИА Новости, 26.05.2022
Умер экс-премьер Италии Чириако де Мита
Бывший премьер-министр Италии, экс-секретарь Христианско-демократической партии (ХДП) Чириако Де Мита скончался в четверг утром в своем доме в родном городке... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:19
2022-05-26T10:19
2022-05-26T10:19
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РИМ, 26 мая – РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии, экс-секретарь Христианско-демократической партии (ХДП) Чириако Де Мита скончался в четверг утром в своем доме в родном городке Нуско на юге Италии на 95-м году жизни, сообщил вице-мэр Нуско Вальтер Виджиланте.В феврале известный итальянский политик перенес серьезную операцию по поводу перелома шейки бедра.Де Мита родился в Нуско 2 февраля 1928 года в семье портного. Практически вся его политическая карьера была связана с ХДП, которую он возглавлял в 1982-1989 годах. В политических кругах его порой называли "крестным отцом" ХДП. Неоднократно занимал различные министерские должности в правительстве Италии. С апреля 1988 года по июль 1989 года был председателем Совета министров. На склоне лет, в мае 2014 года был избран мэром родного Нуско, этот пост он занимал до своей кончины.Премьер-министр Италии Марио Драги выразил глубокие соболезнования семье Де Миты, которого он охарактеризовал как "видного участника парламентской и политической жизни" страны. Глава правительства отметил, что Де Мита до самого конца жизни работал в местных органах власти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия
Умер экс-премьер Италии Чириако де Мита
Бывший премьер Италии Чириако де Мита умер в родном городке Нуско на 95-м году жизни
РИМ, 26 мая – РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии, экс-секретарь Христианско-демократической партии (ХДП) Чириако Де Мита скончался в четверг утром в своем доме в родном городке Нуско на юге Италии на 95-м году жизни, сообщил вице-мэр Нуско Вальтер Виджиланте.
В феврале известный итальянский политик перенес серьезную операцию по поводу перелома шейки бедра.
Де Мита родился в Нуско 2 февраля 1928 года в семье портного. Практически вся его политическая карьера была связана с ХДП, которую он возглавлял в 1982-1989 годах. В политических кругах его порой называли "крестным отцом" ХДП. Неоднократно занимал различные министерские должности в правительстве Италии
. С апреля 1988 года по июль 1989 года был председателем Совета министров. На склоне лет, в мае 2014 года был избран мэром родного Нуско, этот пост он занимал до своей кончины.
Премьер-министр Италии Марио Драги
выразил глубокие соболезнования семье Де Миты, которого он охарактеризовал как "видного участника парламентской и политической жизни" страны. Глава правительства отметил, что Де Мита до самого конца жизни работал в местных органах власти.