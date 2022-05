https://ria.ru/20220526/issledovaniya-1790820413.html

В Джакарте считают, что США ведут биологические исследования в Индонезии

В Джакарте считают, что США ведут биологические исследования в Индонезии - РИА Новости, 26.05.2022

В Джакарте считают, что США ведут биологические исследования в Индонезии

США, возможно, продолжают биологические исследования в военных целях на территории Индонезии, несмотря на закрытие биолаборатории NAMRU-2 в Джакарте более 10... РИА Новости, 26.05.2022

в мире

джулиан ассанж

индонезия

сша

вашингтон (штат)

военно-морские силы сша

wikileaks

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США, возможно, продолжают биологические исследования в военных целях на территории Индонезии, несмотря на закрытие биолаборатории NAMRU-2 в Джакарте более 10 лет назад, об этом заявила РИА Новости Сити Фадила Супари, врач-кардиолог, которая была министром здравоохранения в своей стране с 2004 по 2009 годы."Я не могу это доказать, но из того, что я читала и слышала, исследовательская деятельность все ещё продолжается в различных формах сотрудничества с исследовательскими институтами и университетами в Индонезии. Я думаю, правительство должно быть в курсе этого", - сказала она.После того, как Россия начала расследование биологических исследований США на Украине, подобные подозрения возникли и в других частях света, в том числе Индонезии, которую бывший американский посол Кэмерон Хьюм однажды назвал "резервуаром появления инфекционных болезней".Индонезийское медийное издание "Детик" (Detik) опубликовало в апреле материал о скрытных операциях США по сбору человеческой крови и проб собачьего бешенства во время учений "Тихоокеанское партнерство - 2016" (2016 Pacific Partnership ) в городе Паданг на западе Суматры.Из документов, полученных журналистами, следует, что хирург американской морской пехоты проводил операции местным пациентам на борту больничного корабля ВМС США "Милосердие" (USNS Mercy) и перевез трех собак с бешенством с Западной Сумарты без разрешения министерства здравоохранения Индонезии.Медики Паданга также сообщили изданию "Детик", что американцы хотели собрать и образцы вируса лихорадки денге у местных комаров.Эта история и напомнила о NAMRU-2, биолаборатории ВМС США, которая работала в оживленной части Джакарты с 1970 по 2009 годы, пока ее не запретило министерство здравоохранения Индонезии как "угрозу суверенитету Индонезии". NAMRU-2 была учреждена на фоне вспышки бубонной чумы в Индонезии и имела дело с широким диапазоном патогенов, от ВИЧ до возбудителей малярии, туберкулеза и лихорадки денге.Сити Фадила Супари заявила РИА Новости, что помощь лаборатории в том, чтобы преодолеть заболевания, была минимальной."Хотя они были сосредоточены на малярии и туберкулезе, результаты за 40 лет в Индонезии были незначительными", - сказала она.Но не только низкие результаты лаборатории вызвали беспокойство Супари."Я только знаю, что их лаборатория была очень скрытной. И исследователями были американские морские пехотинцы, все с дипломатическим иммунитетом... Мы никогда не знали, что у них в дипломатических портфелях. Там были также некоторые индонезийские ученые, которые им помогали", - пояснила Супари.В то время, будучи министром, она также беспокоилась по поводу недостаточного участия индонезийских сотрудников в проекте, и что более важно, по поводу возможности дипломатов США незаконно провозить инфекционные образцы из Индонезии в Соединенные Штаты для использования в военных исследованиях.Супари написала ставшую бестселлером книгу "Время изменить мир" (It"s Time for the World to Change), в которой вслед за вспышкой "птичьего гриппа" (H5N1) она возражала против обязательной практики делиться образцами местных вирусов с органами, связанными с ВОЗ, которые, по ее мнению, не были ни транспарентными, ни честными.Лаборатория NAMRU-2, сотрудничавшая с ВОЗ, диагностировала ряд случаев H5N1 в Индонезии в 2006 году. Правительство Индонезии попросило американцев не передавать никому образцы, кроме связанных с ВОЗ центров США по контролю и профилактике инфекционных заболеваний. Однако несколько публикаций выявили, что эти центры делились этими образцами с базой данных Национальной лаборатории в Лос-Аламос, известной разработкой первой в мире атомной бомбы. Это разозлило индонезийцев и вызвало опасения, что инфекционные болезни могут быть использованы в качестве оружия.Будучи министром, Супари посетила NAMRU-2 в 2008 году и рассказала журналистам, что у лаборатории не хватает прозрачности и она не делится результатами своей работы с индонезийским правительством.Журналист ключевого индонезийского медиа-издания по имени Генри заявил РИА Новости, что примерно в то же время, когда на первые полосы газет в стране попали сообщения о NAMRU-2, лаборатория почти до основания сгорела.Генри освещал в прессе этот пожар."Было похоже, что пожар возник в административной части NAMRU, где хранились все документы. Тогда я не обратил особого внимания на это, но глядя в прошлое, выглядело это так, как будто кто-то хотел что-то скрыть", - добавил он.Разбирательство Индонезии по поводу NAMRU-2 также вызвало раздражение в Вашингтоне. Утечка тысяч сведений о дипломатической переписке на сайте WikiLeaks Джулиана Ассанжа в 2010 году раскрыла, что посольство США в Джакарте посылало сотни обновлений информации о NAMRU и усилиях спасти ее репутацию.Дипломатическая миссия и администрация NAMRU в 2008 году развернула "борьбу против дезинформации", проведя пресс-конференцию о лаборатории. Однако записка посла США в Индонезии Кэмерона Хьюма в госдепартамент показала, что американцы в конечном итоге пришли к выводу, что "лучшее, что можно сделать, чтобы сохранить NAMRU-2 в Индонезии, - это убедить ключевых политиков в ее прежней бесполезности для обеих стран".В разгаре борьбы за лабораторию в 2009 году Хьюм послал еще одну деликатную, но не засекреченную записку в Вашингтон с объяснениями важности предстоящих биологических исследований в Индонезии."Индонезия - это... резервуар появления инфекционных заболеваний, в том числе вызывающих озабоченность на международном уровне. С густонаселенными общинами, живущими в тесном контакте с домашними животными, и новыми поселениями в дикой природе, Индонезия создает идеальные возможности для появления новых инфекционных заболеваний", - писал он.Противодействие Супари создало большую проблему для Соединенных Штатов. Её лично упоминали во многих записках, имеющих отношение к NAMRU. Американские дипломаты 12 июня 2009 года предложили, чтобы Вашингтон вмешался и помог поладить с ней углублением сотрудничества С Индонезии в области здравоохранения."При правильном подходе Супари могла бы принять NAMRU, если бы она была уверена в нашем истинном интересе развивать новую модель исследовательской лаборатории (более масштабной и всеобъемлющей, чем NAMRU)", - гласит записка.Несмотря на это, Супари смогла закрыть NAMRU-2 при поддержке высшего ранга дипломатов и военных Индонезии.Она ушла в отставку в 2009 году. Ее преемник на министерском посту Энданг Рахаю Седьянингсих, предположительно, имел связи в прошлом с NAMRU-2, но предпочел не позволять официального возобновления исследований лаборатории в Джакарте.США никогда не признавали что их ВМС нарушала законы во время военно-морских учений 2016 года в Паданге. Однако Генри, которому удалось посетить больничный корабль "Милосердие" в 2005 году, когда он сам чуть не утонул во время наводнения в Пулау-Ниас в провинции Северная Суматра, сказал что его просили помочь найти пациентов для операций, проводимых хирургами ВМС США."Так я отправился в ближайшую деревню поспрашивать, не нужна ли кому-то помощь. И американцы направили свои вертолёты Sikorski SH-60 Seahawk забрать их из деревни и доставить прямо на корабль", - сообщил он.Журналисты приводят сведения источников, которые утверждают что американцы все ещё нарушают местные законы, особенно в перевозке патогенов. Они говорят, что пытались найти возможные нарушения законов здравоохранения страны морскими пехотинцами США в Индонезии во время учений "Тихоокеанского партнёрства - 2018" в провинции Бенкулу, но пока не нашли никаких свидетельств.

индонезия

сша

вашингтон (штат)

