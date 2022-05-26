https://ria.ru/20220526/islamabad-1790754259.html
В Пакистане развернут войска в "красной зоне" Исламабада
В Пакистане развернут войска в "красной зоне" Исламабада - РИА Новости, 26.05.2022
В Пакистане развернут войска в "красной зоне" Исламабада
Правительство Пакистана санкционировало развертывание войск в "красной зоне" Исламабада — районе, где располагаются главные правительственные здания, заявил... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T02:18
2022-05-26T02:18
2022-05-26T05:10
в мире
пакистан
исламабад
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство Пакистана санкционировало развертывание войск в "красной зоне" Исламабада — районе, где располагаются главные правительственные здания, заявил глава МВД страны Рана Санаулла.Точное количество войск определят армия и администрация столичной территории.В среду полиция Пакистана применила слезоточивый газ для разгона сторонников партии бывшего премьера Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф". Инцидент произошел в городе Лахоре на северо-востоке страны, в районе дорожной развязки Батти Чоук, где сторонники партии должны были собраться, чтобы отправиться с маршем на Исламабад. После столкновения полиция задержала по меньшей мере 12 сторонников "Техрик-и-Инсаф".Ранее Имран Хан объявил о "Марше независимости" сторонников партии в столице Пакистана, намеченном на 25 мая. По его словам, протест должен быть мирным, планировалось устроить сидячую забастовку, которая продолжалась бы до роспуска нижней палаты парламента и назначения даты досрочных выборов. В свою очередь, правительство Пакистана намерено помешать этому маршу и заблокировало часть дорог, ведущих к Исламабаду.В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны президента Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования по кандидатуре премьера в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф". Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства.
https://ria.ru/20220502/pakistan-1786564997.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, исламабад
02:18 26.05.2022 (обновлено: 05:10 26.05.2022)
В Пакистане развернут войска в "красной зоне" Исламабада
Правительство Пакистана санкционировало развертывание войск в "красной зоне" Исламабада
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство Пакистана санкционировало развертывание войск в "красной зоне" Исламабада — районе, где располагаются главные правительственные здания, заявил глава МВД страны Рана Санаулла.
"В соответствии с ситуацией с законом и порядком на столичной территории Исламабада федеральное правительство, осуществляя полномочия, предусмотренные статьей 245 Конституции Исламской Республики Пакистан рады санкционировать развертывание достаточного количества войск армии Пакистана в красной зоне на столичной территории Исламабада в помощь гражданской власти защитить важные правительственные здания", - говорится в приказе, который министр опубликовал в Twitter.
Точное количество войск определят армия и администрация столичной территории.
В среду полиция Пакистана
применила слезоточивый газ для разгона сторонников партии бывшего премьера Имрана Хана
"Техрик-и-Инсаф". Инцидент произошел в городе Лахоре
на северо-востоке страны, в районе дорожной развязки Батти Чоук, где сторонники партии должны были собраться, чтобы отправиться с маршем на Исламабад
. После столкновения полиция задержала по меньшей мере 12 сторонников "Техрик-и-Инсаф".
Ранее Имран Хан объявил о "Марше независимости" сторонников партии в столице Пакистана, намеченном на 25 мая. По его словам, протест должен быть мирным, планировалось устроить сидячую забастовку, которая продолжалась бы до роспуска нижней палаты парламента и назначения даты досрочных выборов. В свою очередь, правительство Пакистана намерено помешать этому маршу и заблокировало часть дорог, ведущих к Исламабаду.
В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны президента Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования по кандидатуре премьера в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф". Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".
Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства.