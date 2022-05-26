Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане развернут войска в "красной зоне" Исламабада - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/islamabad-1790754259.html
В Пакистане развернут войска в "красной зоне" Исламабада
В Пакистане развернут войска в "красной зоне" Исламабада - РИА Новости, 26.05.2022
В Пакистане развернут войска в "красной зоне" Исламабада
Правительство Пакистана санкционировало развертывание войск в "красной зоне" Исламабада — районе, где располагаются главные правительственные здания, заявил... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T02:18
2022-05-26T05:10
в мире
пакистан
исламабад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148356/92/1483569256_0:27:4230:2406_1920x0_80_0_0_478303fe0ae22421d0d609aebf34297d.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство Пакистана санкционировало развертывание войск в "красной зоне" Исламабада — районе, где располагаются главные правительственные здания, заявил глава МВД страны Рана Санаулла.Точное количество войск определят армия и администрация столичной территории.В среду полиция Пакистана применила слезоточивый газ для разгона сторонников партии бывшего премьера Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф". Инцидент произошел в городе Лахоре на северо-востоке страны, в районе дорожной развязки Батти Чоук, где сторонники партии должны были собраться, чтобы отправиться с маршем на Исламабад. После столкновения полиция задержала по меньшей мере 12 сторонников "Техрик-и-Инсаф".Ранее Имран Хан объявил о "Марше независимости" сторонников партии в столице Пакистана, намеченном на 25 мая. По его словам, протест должен быть мирным, планировалось устроить сидячую забастовку, которая продолжалась бы до роспуска нижней палаты парламента и назначения даты досрочных выборов. В свою очередь, правительство Пакистана намерено помешать этому маршу и заблокировало часть дорог, ведущих к Исламабаду.В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны президента Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования по кандидатуре премьера в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф". Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства.
https://ria.ru/20220502/pakistan-1786564997.html
пакистан
исламабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148356/92/1483569256_128:0:4057:2947_1920x0_80_0_0_e622a0cd86d99c11da9d657eb62b71fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, исламабад
02:18 26.05.2022 (обновлено: 05:10 26.05.2022)
 
В Пакистане развернут войска в "красной зоне" Исламабада

Правительство Пакистана санкционировало развертывание войск в "красной зоне" Исламабада

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство Пакистана санкционировало развертывание войск в "красной зоне" Исламабада — районе, где располагаются главные правительственные здания, заявил глава МВД страны Рана Санаулла.
"В соответствии с ситуацией с законом и порядком на столичной территории Исламабада федеральное правительство, осуществляя полномочия, предусмотренные статьей 245 Конституции Исламской Республики Пакистан рады санкционировать развертывание достаточного количества войск армии Пакистана в красной зоне на столичной территории Исламабада в помощь гражданской власти защитить важные правительственные здания", - говорится в приказе, который министр опубликовал в Twitter.
Точное количество войск определят армия и администрация столичной территории.
В среду полиция Пакистана применила слезоточивый газ для разгона сторонников партии бывшего премьера Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф". Инцидент произошел в городе Лахоре на северо-востоке страны, в районе дорожной развязки Батти Чоук, где сторонники партии должны были собраться, чтобы отправиться с маршем на Исламабад. После столкновения полиция задержала по меньшей мере 12 сторонников "Техрик-и-Инсаф".
Ранее Имран Хан объявил о "Марше независимости" сторонников партии в столице Пакистана, намеченном на 25 мая. По его словам, протест должен быть мирным, планировалось устроить сидячую забастовку, которая продолжалась бы до роспуска нижней палаты парламента и назначения даты досрочных выборов. В свою очередь, правительство Пакистана намерено помешать этому маршу и заблокировало часть дорог, ведущих к Исламабаду.
В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны президента Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования по кандидатуре премьера в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф". Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".
Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства.
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 17:30
Бывшему премьеру Пакистана предъявили обвинения в богохульстве
 
В миреПакистанИсламабад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала