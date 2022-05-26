https://ria.ru/20220526/islamabad-1790754259.html

В Пакистане развернут войска в "красной зоне" Исламабада

В Пакистане развернут войска в "красной зоне" Исламабада - РИА Новости, 26.05.2022

В Пакистане развернут войска в "красной зоне" Исламабада

Правительство Пакистана санкционировало развертывание войск в "красной зоне" Исламабада — районе, где располагаются главные правительственные здания, заявил... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T02:18

2022-05-26T02:18

2022-05-26T05:10

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство Пакистана санкционировало развертывание войск в "красной зоне" Исламабада — районе, где располагаются главные правительственные здания, заявил глава МВД страны Рана Санаулла.Точное количество войск определят армия и администрация столичной территории.В среду полиция Пакистана применила слезоточивый газ для разгона сторонников партии бывшего премьера Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф". Инцидент произошел в городе Лахоре на северо-востоке страны, в районе дорожной развязки Батти Чоук, где сторонники партии должны были собраться, чтобы отправиться с маршем на Исламабад. После столкновения полиция задержала по меньшей мере 12 сторонников "Техрик-и-Инсаф".Ранее Имран Хан объявил о "Марше независимости" сторонников партии в столице Пакистана, намеченном на 25 мая. По его словам, протест должен быть мирным, планировалось устроить сидячую забастовку, которая продолжалась бы до роспуска нижней палаты парламента и назначения даты досрочных выборов. В свою очередь, правительство Пакистана намерено помешать этому маршу и заблокировало часть дорог, ведущих к Исламабаду.В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны президента Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования по кандидатуре премьера в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф". Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства.

https://ria.ru/20220502/pakistan-1786564997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, пакистан, исламабад