https://ria.ru/20220526/iran-1790857986.html

В РЭЦ заявили, что Иран готов поставлять свои товары в Россию

В РЭЦ заявили, что Иран готов поставлять свои товары в Россию - РИА Новости, 26.05.2022

В РЭЦ заявили, что Иран готов поставлять свои товары в Россию

Иран готов насытить российский рынок необходимыми товарами, от стройматериалов до высокотехнологичной продукции, заявила глава Российского экспортного центра... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:46

2022-05-26T14:46

2022-05-26T14:46

экономика

цены на нефть

иран

россия

вероника никишина

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Иран готов насытить российский рынок необходимыми товарами, от стройматериалов до высокотехнологичной продукции, заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.Она напомнила, что несколько лет назад Россия подписала с Ираном временное соглашение о свободной торговле – "это был первый шаг по преференциальному сближению наших рынков"."Сейчас это как никогда актуально, потому что в условиях более чем 40 лет жизни под санкциями Иран научился делать многое сам. Правда, в России есть некий информационный вакуум относительно того, что производят в Иране и чем они могут насытить наш рынок", - отметила глава РЭЦ.Никишина добавила, что Россия считает Иран одним из самых перспективных партнеров для развития экспортно-импортных отношений.

https://ria.ru/20220526/eksport-1790847907.html

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, иран, россия, вероника никишина