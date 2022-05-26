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В РЭЦ заявили, что Иран готов поставлять свои товары в Россию - РИА Новости, 26.05.2022
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В РЭЦ заявили, что Иран готов поставлять свои товары в Россию
В РЭЦ заявили, что Иран готов поставлять свои товары в Россию - РИА Новости, 26.05.2022
В РЭЦ заявили, что Иран готов поставлять свои товары в Россию
Иран готов насытить российский рынок необходимыми товарами, от стройматериалов до высокотехнологичной продукции, заявила глава Российского экспортного центра... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:46
2022-05-26T14:46
экономика
цены на нефть
иран
россия
вероника никишина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Иран готов насытить российский рынок необходимыми товарами, от стройматериалов до высокотехнологичной продукции, заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.Она напомнила, что несколько лет назад Россия подписала с Ираном временное соглашение о свободной торговле – "это был первый шаг по преференциальному сближению наших рынков"."Сейчас это как никогда актуально, потому что в условиях более чем 40 лет жизни под санкциями Иран научился делать многое сам. Правда, в России есть некий информационный вакуум относительно того, что производят в Иране и чем они могут насытить наш рынок", - отметила глава РЭЦ.Никишина добавила, что Россия считает Иран одним из самых перспективных партнеров для развития экспортно-импортных отношений.
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экономика, цены на нефть, иран, россия, вероника никишина
14:46 26.05.2022
 
В РЭЦ заявили, что Иран готов поставлять свои товары в Россию

РЭЦ: Иран готов поставлять в Россию стройматериалы и высокотехнологичную продукцию

© РИА Новости / amiriraniПлощадь Накш-э Джахан, провинция Исфахан, Иран
Площадь Накш-э Джахан, провинция Исфахан, Иран - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / amirirani
Площадь Накш-э Джахан, провинция Исфахан, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Иран готов насытить российский рынок необходимыми товарами, от стройматериалов до высокотехнологичной продукции, заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Иранские партнеры готовы вести переговоры с российскими предпринимателями и поставлять очень много своих товаров — от строительных и отделочных материалов до серьезной высокотехнологичной продукции", - сказала Никишина, выступая на национальном промышленном саммите "Промышленная политика в новых реалиях".
Она напомнила, что несколько лет назад Россия подписала с Ираном временное соглашение о свободной торговле – "это был первый шаг по преференциальному сближению наших рынков".
"Сейчас это как никогда актуально, потому что в условиях более чем 40 лет жизни под санкциями Иран научился делать многое сам. Правда, в России есть некий информационный вакуум относительно того, что производят в Иране и чем они могут насытить наш рынок", - отметила глава РЭЦ.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
14:15
РЭЦ: доля неэнергетического экспорта в дружественные страны больше 60%
Никишина добавила, что Россия считает Иран одним из самых перспективных партнеров для развития экспортно-импортных отношений.
 
ЭкономикаЦены на нефтьИранРоссияВероника Никишина
 
 
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