https://ria.ru/20220526/iran-1790857986.html
В РЭЦ заявили, что Иран готов поставлять свои товары в Россию
В РЭЦ заявили, что Иран готов поставлять свои товары в Россию - РИА Новости, 26.05.2022
В РЭЦ заявили, что Иран готов поставлять свои товары в Россию
Иран готов насытить российский рынок необходимыми товарами, от стройматериалов до высокотехнологичной продукции, заявила глава Российского экспортного центра... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:46
2022-05-26T14:46
2022-05-26T14:46
экономика
цены на нефть
иран
россия
вероника никишина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Иран готов насытить российский рынок необходимыми товарами, от стройматериалов до высокотехнологичной продукции, заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.Она напомнила, что несколько лет назад Россия подписала с Ираном временное соглашение о свободной торговле – "это был первый шаг по преференциальному сближению наших рынков"."Сейчас это как никогда актуально, потому что в условиях более чем 40 лет жизни под санкциями Иран научился делать многое сам. Правда, в России есть некий информационный вакуум относительно того, что производят в Иране и чем они могут насытить наш рынок", - отметила глава РЭЦ.Никишина добавила, что Россия считает Иран одним из самых перспективных партнеров для развития экспортно-импортных отношений.
https://ria.ru/20220526/eksport-1790847907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, иран, россия, вероника никишина
В РЭЦ заявили, что Иран готов поставлять свои товары в Россию
РЭЦ: Иран готов поставлять в Россию стройматериалы и высокотехнологичную продукцию
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Иран готов насытить российский рынок необходимыми товарами, от стройматериалов до высокотехнологичной продукции, заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Иранские партнеры готовы вести переговоры с российскими предпринимателями и поставлять очень много своих товаров — от строительных и отделочных материалов до серьезной высокотехнологичной продукции", - сказала Никишина, выступая на национальном промышленном саммите "Промышленная политика в новых реалиях".
Она напомнила, что несколько лет назад Россия
подписала с Ираном
временное соглашение о свободной торговле – "это был первый шаг по преференциальному сближению наших рынков".
"Сейчас это как никогда актуально, потому что в условиях более чем 40 лет жизни под санкциями Иран научился делать многое сам. Правда, в России есть некий информационный вакуум относительно того, что производят в Иране и чем они могут насытить наш рынок", - отметила глава РЭЦ.
Никишина добавила, что Россия считает Иран одним из самых перспективных партнеров для развития экспортно-импортных отношений.