https://ria.ru/20220526/investproekty-1790909608.html

В АПК Ставрополья планируется реализовать 6 инвестпроектов на 1 млрд рублей

В АПК Ставрополья планируется реализовать 6 инвестпроектов на 1 млрд рублей - РИА Новости, 26.05.2022

В АПК Ставрополья планируется реализовать 6 инвестпроектов на 1 млрд рублей

Реализация шести инвестиционных проектов в сельском хозяйстве на 1 миллиард рублей ожидается на Ставрополье по итогам 2022 года, заявил губернатор Владимир... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:13

2022-05-26T17:13

2022-05-26T17:13

ставропольский край

экономика

невинномысск

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Реализация шести инвестиционных проектов в сельском хозяйстве на 1 миллиард рублей ожидается на Ставрополье по итогам 2022 года, заявил губернатор Владимир Владимиров."По итогам 2022 года мы ожидаем реализацию 6 крупных инвестпроектов в сельском хозяйстве на 1 миллиард рублей", - сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.Он отметил, что на Ставрополье появятся три плодохранилища общей емкостью почти 6 тысяч тонн в Изобильненском, Буденовском и Георгиевском округах, откроется завод по производству сухих овощей и фруктов в Невинномысске мощностью 2,5 тысячи тонн в год. По его словам, будет реконструирован буйволиный молочный комплекс на 706 тонн молока в год в Александровском округе, в Предгорном округе начнет работу молочный комплекс на 8 тысяч тонн молока в год."Одновременно мы наращиваем способность по переработке ставропольской сельхозпродукции на территории края. В этом году мы планируем реализовать 24 такие инициативы – почти на 9 миллиардов рублей", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220526/programma-1790908676.html

невинномысск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, невинномысск, владимир владимиров