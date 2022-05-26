https://ria.ru/20220526/investproekty-1790909608.html
В АПК Ставрополья планируется реализовать 6 инвестпроектов на 1 млрд рублей
В АПК Ставрополья планируется реализовать 6 инвестпроектов на 1 млрд рублей - РИА Новости, 26.05.2022
В АПК Ставрополья планируется реализовать 6 инвестпроектов на 1 млрд рублей
Реализация шести инвестиционных проектов в сельском хозяйстве на 1 миллиард рублей ожидается на Ставрополье по итогам 2022 года, заявил губернатор Владимир... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:13
2022-05-26T17:13
2022-05-26T17:13
ставропольский край
экономика
невинномысск
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Реализация шести инвестиционных проектов в сельском хозяйстве на 1 миллиард рублей ожидается на Ставрополье по итогам 2022 года, заявил губернатор Владимир Владимиров."По итогам 2022 года мы ожидаем реализацию 6 крупных инвестпроектов в сельском хозяйстве на 1 миллиард рублей", - сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.Он отметил, что на Ставрополье появятся три плодохранилища общей емкостью почти 6 тысяч тонн в Изобильненском, Буденовском и Георгиевском округах, откроется завод по производству сухих овощей и фруктов в Невинномысске мощностью 2,5 тысячи тонн в год. По его словам, будет реконструирован буйволиный молочный комплекс на 706 тонн молока в год в Александровском округе, в Предгорном округе начнет работу молочный комплекс на 8 тысяч тонн молока в год."Одновременно мы наращиваем способность по переработке ставропольской сельхозпродукции на территории края. В этом году мы планируем реализовать 24 такие инициативы – почти на 9 миллиардов рублей", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220526/programma-1790908676.html
невинномысск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, невинномысск, владимир владимиров