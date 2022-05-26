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В АПК Ставрополья планируется реализовать 6 инвестпроектов на 1 млрд рублей - РИА Новости, 26.05.2022
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Ставропольский край
https://ria.ru/20220526/investproekty-1790909608.html
В АПК Ставрополья планируется реализовать 6 инвестпроектов на 1 млрд рублей
В АПК Ставрополья планируется реализовать 6 инвестпроектов на 1 млрд рублей - РИА Новости, 26.05.2022
В АПК Ставрополья планируется реализовать 6 инвестпроектов на 1 млрд рублей
Реализация шести инвестиционных проектов в сельском хозяйстве на 1 миллиард рублей ожидается на Ставрополье по итогам 2022 года, заявил губернатор Владимир... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:13
2022-05-26T17:13
ставропольский край
экономика
невинномысск
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Реализация шести инвестиционных проектов в сельском хозяйстве на 1 миллиард рублей ожидается на Ставрополье по итогам 2022 года, заявил губернатор Владимир Владимиров."По итогам 2022 года мы ожидаем реализацию 6 крупных инвестпроектов в сельском хозяйстве на 1 миллиард рублей", - сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.Он отметил, что на Ставрополье появятся три плодохранилища общей емкостью почти 6 тысяч тонн в Изобильненском, Буденовском и Георгиевском округах, откроется завод по производству сухих овощей и фруктов в Невинномысске мощностью 2,5 тысячи тонн в год. По его словам, будет реконструирован буйволиный молочный комплекс на 706 тонн молока в год в Александровском округе, в Предгорном округе начнет работу молочный комплекс на 8 тысяч тонн молока в год."Одновременно мы наращиваем способность по переработке ставропольской сельхозпродукции на территории края. В этом году мы планируем реализовать 24 такие инициативы – почти на 9 миллиардов рублей", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220526/programma-1790908676.html
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экономика, невинномысск, владимир владимиров
17:13 26.05.2022
 

В АПК Ставрополья планируется реализовать 6 инвестпроектов на 1 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Реализация шести инвестиционных проектов в сельском хозяйстве на 1 миллиард рублей ожидается на Ставрополье по итогам 2022 года, заявил губернатор Владимир Владимиров.
"По итогам 2022 года мы ожидаем реализацию 6 крупных инвестпроектов в сельском хозяйстве на 1 миллиард рублей", - сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 17:10Ставропольский край
Ставрополье разработает программу развития семеноводства на пять лет
Он отметил, что на Ставрополье появятся три плодохранилища общей емкостью почти 6 тысяч тонн в Изобильненском, Буденовском и Георгиевском округах, откроется завод по производству сухих овощей и фруктов в Невинномысске мощностью 2,5 тысячи тонн в год. По его словам, будет реконструирован буйволиный молочный комплекс на 706 тонн молока в год в Александровском округе, в Предгорном округе начнет работу молочный комплекс на 8 тысяч тонн молока в год.
"Одновременно мы наращиваем способность по переработке ставропольской сельхозпродукции на территории края. В этом году мы планируем реализовать 24 такие инициативы – почти на 9 миллиардов рублей", - добавил губернатор.
 
Ставропольский крайЭкономикаНевинномысскВладимир Владимиров
 
 
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