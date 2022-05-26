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Общий объем долгов Ингушетии за три года сократился на 5,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.05.2022
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https://ria.ru/20220526/ingushetiya-1790819512.html
Общий объем долгов Ингушетии за три года сократился на 5,6 миллиарда рублей
Общий объем долгов Ингушетии за три года сократился на 5,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.05.2022
Общий объем долгов Ингушетии за три года сократился на 5,6 миллиарда рублей
Власти Ингушетии за последние три года сократили общий объем долгов республики на 5,6 миллиарда рублей, сообщил председатель правительства Республики Ингушетия... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:40
2022-05-26T12:40
республика ингушетия
экономика
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии за последние три года сократили общий объем долгов республики на 5,6 миллиарда рублей, сообщил председатель правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин."Начиная с 2019 года, общий объем долгов республики сокращен на 5,6 миллиарда рублей – с 11,8 до 6,3 миллиарда рублей. В том числе объем погашенной кредиторской задолженности составил 2,3 миллиарда, бюджетных мер принуждения – 3,1 миллиарда рублей. Государственный долг снижен на 225 миллионов рублей", - сказал Сластенин в четверг, выступая в народном собрании Ингушетии.Он добавил, что в полном объеме оплачена задолженность по социальным обязательствам перед населением и бюджетный кредит в размере 944 миллиона рублей."По итогам торгов обеспечена экономия от первоначальной цены в размере 970 миллионов рублей. Общая сумма предотвращенного ущерба бюджету республики за 2021 год составляет 460 миллионов рублей, за два последних года – 3,2 миллиарда рублей. Это претензии, которые с нас пытались незаконным образом получить", - подчеркнул Сластенин.По его словам, положительная динамика социально-экономического развития региона позволила обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 600 миллионов рублей или на 11,3 % - до 5,9 миллиарда рублей."Поступления арендных платежей за пользование государственным имуществом выросли на 12,5%. Общая сумма поступлений в бюджет от реализации государственного имущества по итогам 2021 года составила 274 миллиона рублей", - заметил премьер-министр Ингушетии.
https://ria.ru/20220526/obuchenie-1790792659.html
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экономика, республика ингушетия
12:40 26.05.2022
 
Общий объем долгов Ингушетии за три года сократился на 5,6 миллиарда рублей

Общий объем долгов Ингушетии за три года сократился на 5,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Республики Ингушетия
Здание Правительства Республики Ингушетия - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Здание Правительства Республики Ингушетия. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии за последние три года сократили общий объем долгов республики на 5,6 миллиарда рублей, сообщил председатель правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин.
"Начиная с 2019 года, общий объем долгов республики сокращен на 5,6 миллиарда рублей – с 11,8 до 6,3 миллиарда рублей. В том числе объем погашенной кредиторской задолженности составил 2,3 миллиарда, бюджетных мер принуждения – 3,1 миллиарда рублей. Государственный долг снижен на 225 миллионов рублей", - сказал Сластенин в четверг, выступая в народном собрании Ингушетии.
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Он добавил, что в полном объеме оплачена задолженность по социальным обязательствам перед населением и бюджетный кредит в размере 944 миллиона рублей.
"По итогам торгов обеспечена экономия от первоначальной цены в размере 970 миллионов рублей. Общая сумма предотвращенного ущерба бюджету республики за 2021 год составляет 460 миллионов рублей, за два последних года – 3,2 миллиарда рублей. Это претензии, которые с нас пытались незаконным образом получить", - подчеркнул Сластенин.
По его словам, положительная динамика социально-экономического развития региона позволила обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 600 миллионов рублей или на 11,3 % - до 5,9 миллиарда рублей.
"Поступления арендных платежей за пользование государственным имуществом выросли на 12,5%. Общая сумма поступлений в бюджет от реализации государственного имущества по итогам 2021 года составила 274 миллиона рублей", - заметил премьер-министр Ингушетии.
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