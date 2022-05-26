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Путин напомнил о вреде санкций для всех экономик - РИА Новости, 26.05.2022
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Путин напомнил о вреде санкций для всех экономик
Путин напомнил о вреде санкций для всех экономик - РИА Новости, 26.05.2022
Путин напомнил о вреде санкций для всех экономик
Санкции отражаются на всех, в развитых экономиках такой инфляции не было 40 лет, это не шутки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:57
2022-05-26T14:07
в мире
экономика
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Санкции отражаются на всех, в развитых экономиках такой инфляции не было 40 лет, это не шутки, заявил президент РФ Владимир Путин."Какими бы устойчивыми не были экономики тех стран, которые проводят такую недальновидную политику (введение санкций – ред.), сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что наша позиция является правильной и обоснованной. Даже посмотреть если на макроэкономические показатели. В этих развитых экономиках за 40 лет не было такой инфляции, безработица растет, цепочки рвутся, глобальные кризисы усиливаются. И в таких чувствительных сферах, как, скажем, продовольствие, это не шутки, это серьезные вещи, которые отражаются на всей системе экономических и политических отношений", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
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в мире, экономика, владимир путин, санкции в отношении россии
13:57 26.05.2022 (обновлено: 14:07 26.05.2022)
 
Путин напомнил о вреде санкций для всех экономик

Путин: санкции отражаются на всех, такой инфляции в развитых странах не было 40 лет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Санкции отражаются на всех, в развитых экономиках такой инфляции не было 40 лет, это не шутки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Какими бы устойчивыми не были экономики тех стран, которые проводят такую недальновидную политику (введение санкций – ред.), сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что наша позиция является правильной и обоснованной. Даже посмотреть если на макроэкономические показатели. В этих развитых экономиках за 40 лет не было такой инфляции, безработица растет, цепочки рвутся, глобальные кризисы усиливаются. И в таких чувствительных сферах, как, скажем, продовольствие, это не шутки, это серьезные вещи, которые отражаются на всей системе экономических и политических отношений", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума, который проходит в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
14:01
Путин предложил сформировать стратегию экономического развития ЕАЭС
 
В миреЭкономикаВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
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