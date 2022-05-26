https://ria.ru/20220526/inflyatsiya-1790843936.html
Путин напомнил о вреде санкций для всех экономик
Путин напомнил о вреде санкций для всех экономик - РИА Новости, 26.05.2022
Путин напомнил о вреде санкций для всех экономик
Санкции отражаются на всех, в развитых экономиках такой инфляции не было 40 лет, это не шутки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:57
2022-05-26T13:57
2022-05-26T14:07
в мире
экономика
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Санкции отражаются на всех, в развитых экономиках такой инфляции не было 40 лет, это не шутки, заявил президент РФ Владимир Путин."Какими бы устойчивыми не были экономики тех стран, которые проводят такую недальновидную политику (введение санкций – ред.), сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что наша позиция является правильной и обоснованной. Даже посмотреть если на макроэкономические показатели. В этих развитых экономиках за 40 лет не было такой инфляции, безработица растет, цепочки рвутся, глобальные кризисы усиливаются. И в таких чувствительных сферах, как, скажем, продовольствие, это не шутки, это серьезные вещи, которые отражаются на всей системе экономических и политических отношений", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
https://ria.ru/20220526/eaes-1790845316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, владимир путин, санкции в отношении россии
13:57 26.05.2022 (обновлено: 14:07 26.05.2022)
Путин напомнил о вреде санкций для всех экономик
Путин: санкции отражаются на всех, такой инфляции в развитых странах не было 40 лет