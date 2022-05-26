https://ria.ru/20220526/inflyatsiya-1790843936.html

Путин напомнил о вреде санкций для всех экономик

Путин напомнил о вреде санкций для всех экономик - РИА Новости, 26.05.2022

Путин напомнил о вреде санкций для всех экономик

Санкции отражаются на всех, в развитых экономиках такой инфляции не было 40 лет, это не шутки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:57

2022-05-26T13:57

2022-05-26T14:07

в мире

экономика

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Санкции отражаются на всех, в развитых экономиках такой инфляции не было 40 лет, это не шутки, заявил президент РФ Владимир Путин."Какими бы устойчивыми не были экономики тех стран, которые проводят такую недальновидную политику (введение санкций – ред.), сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что наша позиция является правильной и обоснованной. Даже посмотреть если на макроэкономические показатели. В этих развитых экономиках за 40 лет не было такой инфляции, безработица растет, цепочки рвутся, глобальные кризисы усиливаются. И в таких чувствительных сферах, как, скажем, продовольствие, это не шутки, это серьезные вещи, которые отражаются на всей системе экономических и политических отношений", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

https://ria.ru/20220526/eaes-1790845316.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, экономика, владимир путин, санкции в отношении россии