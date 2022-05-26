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Воробьев: проекты по импортозамещению в Подмосковье осуществлялись и раньше - РИА Новости, 26.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790790725.html
Воробьев: проекты по импортозамещению в Подмосковье осуществлялись и раньше
Воробьев: проекты по импортозамещению в Подмосковье осуществлялись и раньше - РИА Новости, 26.05.2022
Воробьев: проекты по импортозамещению в Подмосковье осуществлялись и раньше
Проекты по импортозамещению реализовывались и ранее, до 24 февраля, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:02
2022-05-26T11:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
импортозамещение
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Проекты по импортозамещению реализовывались и ранее, до 24 февраля, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."И до (24 февраля - ред.) и в момент, и они сейчас появляются, что приятно. В частности, овощехранилища - про них тоже говорили", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Губернатор отметил, что есть и критический импорт, работа над замещением которого также ведётся. Это микроэлектроника, чипы и другое.Страны Запада последние несколько лет вводили многочисленные санкции против РФ. Страна вязала курс на импортозамещение. В 2022 году последовал очередной пакет ограничительных мер из-за ситуации на Украине. В РФ заявляли, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, но Россия справится со всеми проблемами.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, импортозамещение
11:02 26.05.2022
 

Воробьев: проекты по импортозамещению в Подмосковье осуществлялись и раньше

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Проекты по импортозамещению реализовывались и ранее, до 24 февраля, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"И до (24 февраля - ред.) и в момент, и они сейчас появляются, что приятно. В частности, овощехранилища - про них тоже говорили", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
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Губернатор отметил, что есть и критический импорт, работа над замещением которого также ведётся. Это микроэлектроника, чипы и другое.
Страны Запада последние несколько лет вводили многочисленные санкции против РФ. Страна вязала курс на импортозамещение. В 2022 году последовал очередной пакет ограничительных мер из-за ситуации на Украине. В РФ заявляли, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, но Россия справится со всеми проблемами.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевИмпортозамещение
 
 
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