https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790790725.html

Воробьев: проекты по импортозамещению в Подмосковье осуществлялись и раньше

Воробьев: проекты по импортозамещению в Подмосковье осуществлялись и раньше - РИА Новости, 26.05.2022

Воробьев: проекты по импортозамещению в Подмосковье осуществлялись и раньше

Проекты по импортозамещению реализовывались и ранее, до 24 февраля, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:02

2022-05-26T11:02

2022-05-26T11:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

импортозамещение

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Проекты по импортозамещению реализовывались и ранее, до 24 февраля, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."И до (24 февраля - ред.) и в момент, и они сейчас появляются, что приятно. В частности, овощехранилища - про них тоже говорили", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Губернатор отметил, что есть и критический импорт, работа над замещением которого также ведётся. Это микроэлектроника, чипы и другое.Страны Запада последние несколько лет вводили многочисленные санкции против РФ. Страна вязала курс на импортозамещение. В 2022 году последовал очередной пакет ограничительных мер из-за ситуации на Украине. В РФ заявляли, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, но Россия справится со всеми проблемами.

https://ria.ru/20220525/tekhnologii-1790691041.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, импортозамещение