https://ria.ru/20220526/grivna-1790784558.html

Херсонская и Запорожская области отказываются от гривны, заявил Пушилин

Херсонская и Запорожская области отказываются от гривны, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.05.2022

Херсонская и Запорожская области отказываются от гривны, заявил Пушилин

Социальные выплаты в Херсонской и Запорожской областях уже производятся в рублях, украинская гривна уходит из этих регионов, заявил в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:41

2022-05-26T10:41

2022-05-26T10:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

запорожская область

россия

украина

единая россия

владимир путин

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Социальные выплаты в Херсонской и Запорожской областях уже производятся в рублях, украинская гривна уходит из этих регионов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, такая ситуация неизбежна - это единственно возможный и правильный путь."Допустим, если мы берем аналогию, как у нас происходило в 14-15 годах. Украина ставила перед собой цель задушить, экономически устраивать блокады, и, по сути, отсюда вымывалась гривна. То есть, платежный инструмент просто отбирался. Естественно, что можно было делать? Конечно же, обратиться к России, условно обратиться. И здесь Россия пошла навстречу, у нас появилась рублевая зона", - напомнил глава республики.По словам Пушилина, то же самое происходит сейчас в Херсонской и в Запорожской областях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/pushilin-1790777036.html

https://ria.ru/20220526/rossiya-1790774736.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, запорожская область, россия, украина, единая россия, владимир путин, андрей турчак, марат хуснуллин, денис пушилин, херсонская область