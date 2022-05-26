https://ria.ru/20220526/grivna-1790784558.html
Херсонская и Запорожская области отказываются от гривны, заявил Пушилин
Херсонская и Запорожская области отказываются от гривны, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.05.2022
Херсонская и Запорожская области отказываются от гривны, заявил Пушилин
Социальные выплаты в Херсонской и Запорожской областях уже производятся в рублях, украинская гривна уходит из этих регионов, заявил в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:41
2022-05-26T10:41
2022-05-26T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
россия
украина
единая россия
владимир путин
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Социальные выплаты в Херсонской и Запорожской областях уже производятся в рублях, украинская гривна уходит из этих регионов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, такая ситуация неизбежна - это единственно возможный и правильный путь."Допустим, если мы берем аналогию, как у нас происходило в 14-15 годах. Украина ставила перед собой цель задушить, экономически устраивать блокады, и, по сути, отсюда вымывалась гривна. То есть, платежный инструмент просто отбирался. Естественно, что можно было делать? Конечно же, обратиться к России, условно обратиться. И здесь Россия пошла навстречу, у нас появилась рублевая зона", - напомнил глава республики.По словам Пушилина, то же самое происходит сейчас в Херсонской и в Запорожской областях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
https://radiosputnik.ria.ru/20220526/pushilin-1790777036.html
https://ria.ru/20220526/rossiya-1790774736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, запорожская область, россия, украина, единая россия, владимир путин, андрей турчак, марат хуснуллин, денис пушилин, херсонская область
Херсонская и Запорожская области отказываются от гривны, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что Херсонская и Запорожская области отказываются от гривны
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Социальные выплаты в Херсонской и Запорожской областях уже производятся в рублях, украинская гривна уходит из этих регионов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Абсолютно очевидно, что сейчас пенсии, социальные пособия в освобожденных областях начинают выплачиваться в рублях. А в чем еще? В гривне или в долларе? Нелепо. Конечно, да, это рубли. Поэтому этот процесс проходит определенные стадии реализации", - сказал Пушилин.
По его словам, такая ситуация неизбежна - это единственно возможный и правильный путь.
"Допустим, если мы берем аналогию, как у нас происходило в 14-15 годах. Украина ставила перед собой цель задушить, экономически устраивать блокады, и, по сути, отсюда вымывалась гривна. То есть, платежный инструмент просто отбирался. Естественно, что можно было делать? Конечно же, обратиться к России, условно обратиться. И здесь Россия пошла навстречу, у нас появилась рублевая зона", - напомнил глава республики.
По словам Пушилина, то же самое происходит сейчас в Херсонской и в Запорожской областях.
"Гривны там не становится. А чем рассчитываться? Денежная масса, по сути, это снабжение кровеносной системы. Это все процессы должны сопровождаться платежами. Конечно, это рубль в данном случае. Поэтому определенные этапы это проходит, здесь есть определенные временные рамки, связанные с тем, что нужно обеспечить хождение рубля в полной мере. Это нужно везде прописать", - сказал глава ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.