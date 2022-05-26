https://ria.ru/20220526/grazhdanstvo-1790775564.html

В Херсонской области откроют центры оформления российского гражданства

В Херсонской области откроют центры оформления российского гражданства - РИА Новости, 26.05.2022

В Херсонской области откроют центры оформления российского гражданства

Жители Херсонской области смогут получить российские паспорта в ближайшие время, в регионе откроют центры оформления гражданства, сообщил глава... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:00

2022-05-26T10:00

2022-05-26T10:16

специальная военная операция на украине

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Жители Херсонской области смогут получить российские паспорта в ближайшие время, в регионе откроют центры оформления гражданства, сообщил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо."Все желающие получить российский паспорт смогут это сделать в ближайшее время. Будут открыты административные центры, сначала в областном центре, а потом и в других муниципальных пунктах, где можно написать заявление и оформить российское гражданство", - рассказал Сальдо в своем обращении, опубликованном в Telegram канале администрации.В администрацию Херсонской области уже поступило большое число заявлений на получение российских паспортов, сообщил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо."Уже у нас в комендатуре и военно-гражданской администрации есть большое количество таких заявлений", - сказал Сальдо.По его словам, процесс выдачи российских паспортов двинется намного быстрее после указа президента России об упрощённой процедуре получения российского гражданства для жителей Херсонской области.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ был опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

https://ria.ru/20220526/rubli-1790766828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

херсонская область , в мире, россия, владимир сальдо, владимир путин, украина