https://ria.ru/20220526/gosnagrady-1790850394.html

Италия лишила Мишустина и Мантурова госнаград

Италия лишила Мишустина и Мантурова госнаград - РИА Новости, 26.05.2022

Италия лишила Мишустина и Мантурова госнаград

Президент Италии Серджо Маттарелла лишил государственных наград премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:16

2022-05-26T14:16

2022-05-26T14:17

санкции

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италия

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виктор евтухов

андрей костин (банкир)

мид италии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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РИМ, 26 мая – РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла лишил государственных наград премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Соответствующий указ, подписанный еще 9 мая, опубликован в государственном печатном органе Gazzetta Ufficiale.Российские государственные деятели, согласно документу, были награждены Орденом Звезды Италии степени Кавалера Большого креста в мае 2020 года. Их награды отозваны по соображениям "недостойности".Также аналогичного ордена, но более низкой степени "Командор", лишились замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов и глава ВТБ Андрей Костин.Как отмечается, Маттарелла принял это решение по предложению МИД Италии и после консультаций с посольством страны в Москве и Советом ордена.Орден Звезды Италии (Ordine della Stella d`Italia) присуждается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Италией и другими странами. Кавалер Большого креста является высшим классом награды.Западные страны ввели новые санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация коснулась не только экономики, но и российских деятелей культуры, обучавшихся за рубежом студентов, а также российских спортсменов.Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе происходит оголтелая русофобия. А в МИД РФ отмечали, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом.

https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790601933.html

https://ria.ru/20220526/proval-1790757398.html

https://ria.ru/20220526/inflyatsiya-1790843936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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