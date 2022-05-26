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Италия лишила Мишустина и Мантурова госнаград - РИА Новости, 26.05.2022
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Италия лишила Мишустина и Мантурова госнаград
Италия лишила Мишустина и Мантурова госнаград - РИА Новости, 26.05.2022
Италия лишила Мишустина и Мантурова госнаград
Президент Италии Серджо Маттарелла лишил государственных наград премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:16
2022-05-26T14:17
санкции
санкции в отношении россии
италия
россия
виктор евтухов
андрей костин (банкир)
мид италии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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РИМ, 26 мая – РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла лишил государственных наград премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Соответствующий указ, подписанный еще 9 мая, опубликован в государственном печатном органе Gazzetta Ufficiale.Российские государственные деятели, согласно документу, были награждены Орденом Звезды Италии степени Кавалера Большого креста в мае 2020 года. Их награды отозваны по соображениям "недостойности".Также аналогичного ордена, но более низкой степени "Командор", лишились замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов и глава ВТБ Андрей Костин.Как отмечается, Маттарелла принял это решение по предложению МИД Италии и после консультаций с посольством страны в Москве и Советом ордена.Орден Звезды Италии (Ordine della Stella d`Italia) присуждается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Италией и другими странами. Кавалер Большого креста является высшим классом награды.Западные страны ввели новые санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация коснулась не только экономики, но и российских деятелей культуры, обучавшихся за рубежом студентов, а также российских спортсменов.Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе происходит оголтелая русофобия. А в МИД РФ отмечали, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом.
https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790601933.html
https://ria.ru/20220526/proval-1790757398.html
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санкции, санкции в отношении россии, италия, россия, виктор евтухов, андрей костин (банкир), мид италии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), серджо маттарелла, михаил мишустин, денис мантуров, втб, в мире
14:16 26.05.2022 (обновлено: 14:17 26.05.2022)
 
Италия лишила Мишустина и Мантурова госнаград

Президент Италии Маттарелла лишил премьер-министра России Мишустина государственных наград

© Flickr / ell brownФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Flickr / ell brown
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 26 мая – РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла лишил государственных наград премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Соответствующий указ, подписанный еще 9 мая, опубликован в государственном печатном органе Gazzetta Ufficiale.
Российские государственные деятели, согласно документу, были награждены Орденом Звезды Италии степени Кавалера Большого креста в мае 2020 года. Их награды отозваны по соображениям "недостойности".
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Как отмечается, Маттарелла принял это решение по предложению МИД Италии и после консультаций с посольством страны в Москве и Советом ордена.
Орден Звезды Италии (Ordine della Stella d`Italia) присуждается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Италией и другими странами. Кавалер Большого креста является высшим классом награды.
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