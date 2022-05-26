https://ria.ru/20220526/gosdolg-1790895283.html
Россия предложит инструмент для выплат всем держателям госдолга
Россия предложит инструмент для выплат всем держателям госдолга - РИА Новости, 26.05.2022
Россия предложит инструмент для выплат всем держателям госдолга
Россия предложит инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:34
2022-05-26T16:34
2022-05-26T19:06
экономика
россия
антон силуанов
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ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая — РИА Новости. Россия предложит инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.Министр также подчеркнул, что Россия — надежный заемщик и будет пытаться осуществить выплаты по внешними долгами, даже если Запад попробует помешать этому.Во вторник Минфин США заявил, что не будет продлять лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций. В российском ведомстве, в свою очередь, отметили, что такое решение прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.Отмечается, что Москва продолжит платить по госдолгу в рублях. Платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий (НРД), а получатели средств смогут конвертировать рубли в валюту, предусмотренную изначально.Так, держатели российских еврооблигаций внутри учетной инфраструктуры страны получат выплаты на счета в НРД. Те, кто пользуется услугами иностранных финансовых посредников, смогут получить средства на счета типа "С" в этих организациях. При этом доступ к деньгам появится после предоставления НРД документального доказательства прав на них.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России, прежде всего они затронули банковский сектор и золотовалютные резервы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.Тем не менее нарушение цепочек поставок уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220521/ssha-1789887337.html
https://ria.ru/20220526/dolg-1790840122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов
16:34 26.05.2022 (обновлено: 19:06 26.05.2022)
Россия предложит инструмент для выплат всем держателям госдолга
Глава Минфина Силуанов: Россия предложит инструмент для выплат всем держателям госдолга
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая — РИА Новости. Россия предложит инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.
"Мы предложим инструмент для того, чтобы все держатели нашего долга могли получить проценты", — пояснил он.
Министр также подчеркнул, что Россия — надежный заемщик и будет пытаться осуществить выплаты по внешними долгами, даже если Запад попробует помешать этому.
Во вторник Минфин США заявил, что не будет продлять лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций. В российском ведомстве, в свою очередь, отметили, что такое решение прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.
Отмечается, что Москва продолжит платить по госдолгу в рублях. Платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий (НРД), а получатели средств смогут конвертировать рубли в валюту, предусмотренную изначально.
Так, держатели российских еврооблигаций внутри учетной инфраструктуры страны получат выплаты на счета в НРД. Те, кто пользуется услугами иностранных финансовых посредников, смогут получить средства на счета типа "С" в этих организациях. При этом доступ к деньгам появится после предоставления НРД документального доказательства прав на них.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России, прежде всего они затронули банковский сектор и золотовалютные резервы. В Европе
громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.
Тем не менее нарушение цепочек поставок уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.