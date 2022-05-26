https://ria.ru/20220526/gosdolg-1790895283.html

Россия предложит инструмент для выплат всем держателям госдолга

Россия предложит инструмент для выплат всем держателям госдолга - РИА Новости, 26.05.2022

Россия предложит инструмент для выплат всем держателям госдолга

Россия предложит инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:34

2022-05-26T16:34

2022-05-26T19:06

экономика

россия

антон силуанов

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ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая — РИА Новости. Россия предложит инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.Министр также подчеркнул, что Россия — надежный заемщик и будет пытаться осуществить выплаты по внешними долгами, даже если Запад попробует помешать этому.Во вторник Минфин США заявил, что не будет продлять лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций. В российском ведомстве, в свою очередь, отметили, что такое решение прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.Отмечается, что Москва продолжит платить по госдолгу в рублях. Платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий (НРД), а получатели средств смогут конвертировать рубли в валюту, предусмотренную изначально.Так, держатели российских еврооблигаций внутри учетной инфраструктуры страны получат выплаты на счета в НРД. Те, кто пользуется услугами иностранных финансовых посредников, смогут получить средства на счета типа "С" в этих организациях. При этом доступ к деньгам появится после предоставления НРД документального доказательства прав на них.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России, прежде всего они затронули банковский сектор и золотовалютные резервы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.Тем не менее нарушение цепочек поставок уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220521/ssha-1789887337.html

https://ria.ru/20220526/dolg-1790840122.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов