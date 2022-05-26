https://ria.ru/20220526/google-1790903242.html

Верховный суд отказал Google в приостановке решения по "Царьграду"

Верховный суд отказал Google в приостановке решения по "Царьграду" - РИА Новости, 26.05.2022

Верховный суд отказал Google в приостановке решения по "Царьграду"

Верховный суд России отказал ООО "Гугл", просившему приостановить исполнение судебных актов трех нижестоящих инстанций, которые обязали Google восстановить... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:56

2022-05-26T16:56

2022-05-26T16:57

технологии

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google

телеканал царьград

верховный суд рф

украина

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Верховный суд России отказал ООО "Гугл", просившему приостановить исполнение судебных актов трех нижестоящих инстанций, которые обязали Google восстановить телеканалу "Царьград" доступ к его заблокированному Youtube-каналу, а в случае неисполнения – выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф.Как следует из опубликованного в четверг определения суда, судья ВС РФ Галина Попова не нашла оснований для удовлетворения ходатайства российского подразделения Google. "Приведенные заявителем доводы не свидетельствуют… о невозможности поворота исполнения судебных актов в случае их отмены и не подтверждают того, что испрашиваемая мера направлена на обеспечение баланса взаимных прав и обязанностей сторон", - отмечается в определении.Ранее в мае ответчики – головная американская Google LLC, ирландская Google Ireland Limited и "Гугл" – подали в Верховный суд России кассационные жалобы на судебные акты трех инстанций. Параллельно "Гугл" просил приостановить исполнение судебного решения до рассмотрения этих кассаций.Google заблокировал канал истца в 2020 году. Он объяснил блокировку санкциями, введенными США и Евросоюзом в 2014 году из-за Украины в отношении бенефициара "Царьграда" Константина Малофеева.Арбитражный суд Москвы в апреле 2021 года полностью удовлетворил иск НАО "Царьград Медиа", обязав Google восстановить доступ к аккаунту истца и возобновить действие привязанного к аккаунту договора-счета на предоставление сервиса Google Ad Manager для монетизации рекламы на канале TsargradTV. Первая инстанция также удовлетворила требование истца о взыскании судебной неустойки (астрента) на случай неисполнения решения.Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре изменил решение в части расчета астрента. Суд решил, что неустойка в размере 100 тысяч рублей в день с еженедельным увеличением этой суммы в два раза будет начисляться первые девять месяцев до достижения суммы штрафа в 1 миллиард рублей. Если за это время решение не будет исполнено, штраф снова начнет начисляться в том же порядке, но уже "без ограничения предельной общей суммы судебной неустойки", говорится в постановлении.Арбитражный суд Московского округа в марте оставил в силе судебные акты двух инстанций, отклонив первые кассационные жалобы ответчиков. "Царьград" в апреле сообщил о получении от судебных приставов-исполнителей 1 миллиарда рублей в ходе принудительного исполнения решения по спору с Google.

https://ria.ru/20220524/google-1790307769.html

https://ria.ru/20220526/shtraf-1790864736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

технологии, россия, сша, google, телеканал царьград, верховный суд рф, украина