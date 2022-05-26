Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд отказал Google в приостановке решения по "Царьграду" - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/google-1790903242.html
Верховный суд отказал Google в приостановке решения по "Царьграду"
Верховный суд отказал Google в приостановке решения по "Царьграду" - РИА Новости, 26.05.2022
Верховный суд отказал Google в приостановке решения по "Царьграду"
Верховный суд России отказал ООО "Гугл", просившему приостановить исполнение судебных актов трех нижестоящих инстанций, которые обязали Google восстановить... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:56
2022-05-26T16:57
технологии
россия
сша
google
телеканал царьград
верховный суд рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104550/87/1045508753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b10ba18aac58bdd0b6aca254822721b.jpg
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Верховный суд России отказал ООО "Гугл", просившему приостановить исполнение судебных актов трех нижестоящих инстанций, которые обязали Google восстановить телеканалу "Царьград" доступ к его заблокированному Youtube-каналу, а в случае неисполнения – выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф.Как следует из опубликованного в четверг определения суда, судья ВС РФ Галина Попова не нашла оснований для удовлетворения ходатайства российского подразделения Google. "Приведенные заявителем доводы не свидетельствуют… о невозможности поворота исполнения судебных актов в случае их отмены и не подтверждают того, что испрашиваемая мера направлена на обеспечение баланса взаимных прав и обязанностей сторон", - отмечается в определении.Ранее в мае ответчики – головная американская Google LLC, ирландская Google Ireland Limited и "Гугл" – подали в Верховный суд России кассационные жалобы на судебные акты трех инстанций. Параллельно "Гугл" просил приостановить исполнение судебного решения до рассмотрения этих кассаций.Google заблокировал канал истца в 2020 году. Он объяснил блокировку санкциями, введенными США и Евросоюзом в 2014 году из-за Украины в отношении бенефициара "Царьграда" Константина Малофеева.Арбитражный суд Москвы в апреле 2021 года полностью удовлетворил иск НАО "Царьград Медиа", обязав Google восстановить доступ к аккаунту истца и возобновить действие привязанного к аккаунту договора-счета на предоставление сервиса Google Ad Manager для монетизации рекламы на канале TsargradTV. Первая инстанция также удовлетворила требование истца о взыскании судебной неустойки (астрента) на случай неисполнения решения.Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре изменил решение в части расчета астрента. Суд решил, что неустойка в размере 100 тысяч рублей в день с еженедельным увеличением этой суммы в два раза будет начисляться первые девять месяцев до достижения суммы штрафа в 1 миллиард рублей. Если за это время решение не будет исполнено, штраф снова начнет начисляться в том же порядке, но уже "без ограничения предельной общей суммы судебной неустойки", говорится в постановлении.Арбитражный суд Московского округа в марте оставил в силе судебные акты двух инстанций, отклонив первые кассационные жалобы ответчиков. "Царьград" в апреле сообщил о получении от судебных приставов-исполнителей 1 миллиарда рублей в ходе принудительного исполнения решения по спору с Google.
https://ria.ru/20220524/google-1790307769.html
https://ria.ru/20220526/shtraf-1790864736.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104550/87/1045508753_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_1825c4b9fbd164a404eee68369f9446f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сша, google, телеканал царьград, верховный суд рф, украина
16:56 26.05.2022 (обновлено: 16:57 26.05.2022)
 
Верховный суд отказал Google в приостановке решения по "Царьграду"

Верховный суд отказал Google в приостановке решения по Youtube-каналу "Царьграда"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Верховный суд РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Верховный суд России отказал ООО "Гугл", просившему приостановить исполнение судебных актов трех нижестоящих инстанций, которые обязали Google восстановить телеканалу "Царьград" доступ к его заблокированному Youtube-каналу, а в случае неисполнения – выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф.
Как следует из опубликованного в четверг определения суда, судья ВС РФ Галина Попова не нашла оснований для удовлетворения ходатайства российского подразделения Google. "Приведенные заявителем доводы не свидетельствуют… о невозможности поворота исполнения судебных актов в случае их отмены и не подтверждают того, что испрашиваемая мера направлена на обеспечение баланса взаимных прав и обязанностей сторон", - отмечается в определении.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 09:21
Google попросил Верховный суд России пересмотреть решение о "Царьграде"
Ранее в мае ответчики – головная американская Google LLC, ирландская Google Ireland Limited и "Гугл" – подали в Верховный суд России кассационные жалобы на судебные акты трех инстанций. Параллельно "Гугл" просил приостановить исполнение судебного решения до рассмотрения этих кассаций.
Google заблокировал канал истца в 2020 году. Он объяснил блокировку санкциями, введенными США и Евросоюзом в 2014 году из-за Украины в отношении бенефициара "Царьграда" Константина Малофеева.
Арбитражный суд Москвы в апреле 2021 года полностью удовлетворил иск НАО "Царьград Медиа", обязав Google восстановить доступ к аккаунту истца и возобновить действие привязанного к аккаунту договора-счета на предоставление сервиса Google Ad Manager для монетизации рекламы на канале TsargradTV. Первая инстанция также удовлетворила требование истца о взыскании судебной неустойки (астрента) на случай неисполнения решения.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 15:01
С Google полностью взыскали штрафы на сумму 7,7 миллиарда рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре изменил решение в части расчета астрента. Суд решил, что неустойка в размере 100 тысяч рублей в день с еженедельным увеличением этой суммы в два раза будет начисляться первые девять месяцев до достижения суммы штрафа в 1 миллиард рублей. Если за это время решение не будет исполнено, штраф снова начнет начисляться в том же порядке, но уже "без ограничения предельной общей суммы судебной неустойки", говорится в постановлении.
Арбитражный суд Московского округа в марте оставил в силе судебные акты двух инстанций, отклонив первые кассационные жалобы ответчиков. "Царьград" в апреле сообщил о получении от судебных приставов-исполнителей 1 миллиарда рублей в ходе принудительного исполнения решения по спору с Google.
 
ТехнологииРоссияСШАGoogleтелеканал ЦарьградВерховный суд РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала