https://ria.ru/20220526/google-1790758916.html

СМИ: Google отключил в России часть серверов, ускоряющих загрузку данных

СМИ: Google отключил в России часть серверов, ускоряющих загрузку данных - РИА Новости, 26.05.2022

СМИ: Google отключил в России часть серверов, ускоряющих загрузку данных

Ряд российских интернет-провайдер получили от американской корпорации Google уведомления об отключении серверов, ускоряющих загрузку сервисов поисковой системы. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T06:13

2022-05-26T06:13

2022-05-26T06:54

google

россия

технологии

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ряд российских интернет-провайдер получили от американской корпорации Google уведомления об отключении серверов, ускоряющих загрузку сервисов поисковой системы. Соответствующую информацию распространило агентство РБК со ссылкой на источники в сфере телекоммуникаций.Об отключении серверов также написал в Telegram руководитель юридической компании "Ордерком" Дмитрий Галушко.Google Global CacheGoogle Global Cache — программно-аппаратный комплекс компании Google, предназначенный для оптимизации нагрузки на мощности интернет-провайдера при работе с сервисами Google (один из элементов Content Delivery Network).Оборудование GGC размещается на площадке провайдера и используется для кэширования ресурсов сервисов YouTube, картинок и прочего с целью повторной выдачи другим пользователям данного провайдера при вторичном запросе, не загружая глобальную сеть и мощности Google. Повторная выдача осуществляется из GGC, что приводит к заметному ускорению передачи объемных ресурсов пользователям данного провайдера.Банкротство российской "дочки" GoogleРоссийская дочерняя компания Google ранее инициировала процедуру банкротства из-за неисполнения денежных обязательств.На данный момент Google должен выплатить оборотный штраф на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей согласно искам, поступившим от Роскомнадзора. Указанную сумму компания должна была выплатить до 19 марта, однако Google не выполнил требование, в связи с чем в начале мая против компании возбудили дело о принудительном взыскании средств.Арест активовКроме того, арбитражный суд Москвы по заявлению АО "Телеканал 360" арестовал денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", российскому подразделению Google, на общую сумму 500 миллионов рублей, следует из опубликованного определения суда.Обеспечительные меры приняты в деле по иску телеканала, требующего обязать ответчиков Google Ireland Limited, Google LLC и ООО "Гугл" восстановить доступ к заблокированным YouTube-каналам истца.Ранее активы Google также на сумму 500 миллионов рублей были арестованы в трех других делах – по аналогичным искам телеканала RT, телекомпании НТВ и компании "ГПМ Развлекательное телевидение" (телеканалы ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3)."Работали против России не один раз"Зарубежные интернет-компании Google и Facebook* (соцсеть запрещена в Российской Федерации как экстремистская) работали против России, надо предложить пользователям замену, заявил ранее член Совета по правам человека при президенте Игорь Ашманов."Блокировать надо, потому что они сбросили все маски и просто начали работать против нас. Они это делают не в первый раз", - сказал он.Специальная военная операцияРоссия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220425/ukraina-1785290877.html

https://ria.ru/20220418/karty-1784202411.html

https://ria.ru/20220417/dostup-1784002202.html

https://ria.ru/20220413/sberbank-1783346543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

google, россия, технологии