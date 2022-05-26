https://ria.ru/20220526/gazprom-1790935899.html

Акции "Газпрома" подскочили на десять процентов

Акции "Газпрома" подскочили на десять процентов - РИА Новости, 26.05.2022

Акции "Газпрома" подскочили на десять процентов

Акции "Газпрома" в ходе торгов четверга сильно дорожают после новостей о рекордных дивидендах, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:19

2022-05-26T18:19

2022-05-26T18:19

экономика

газпром

акции

природный газ

россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Акции "Газпрома" в ходе торгов четверга сильно дорожают после новостей о рекордных дивидендах, следует из данных Московской биржи.Акции "Газпрома" к 18.01 мск дорожают на 9,54%, до 297,09 рубля. После публикации новости акции компании максимально подскакивали на порядка 10%, до 298,31 рубля, впервые с 21 февраля.Совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить рекордные дивиденды по итогам 2021 года в размере 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила ранее в четверг компания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, газпром, акции, природный газ, россия