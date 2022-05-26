https://ria.ru/20220526/gazprom-1790935899.html
Акции "Газпрома" подскочили на десять процентов
Акции "Газпрома" подскочили на десять процентов - РИА Новости, 26.05.2022
Акции "Газпрома" подскочили на десять процентов
Акции "Газпрома" в ходе торгов четверга сильно дорожают после новостей о рекордных дивидендах, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:19
2022-05-26T18:19
2022-05-26T18:19
экономика
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акции
природный газ
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Акции "Газпрома" в ходе торгов четверга сильно дорожают после новостей о рекордных дивидендах, следует из данных Московской биржи.Акции "Газпрома" к 18.01 мск дорожают на 9,54%, до 297,09 рубля. После публикации новости акции компании максимально подскакивали на порядка 10%, до 298,31 рубля, впервые с 21 февраля.Совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить рекордные дивиденды по итогам 2021 года в размере 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила ранее в четверг компания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, акции, природный газ, россия
Акции "Газпрома" подскочили на десять процентов
Акции "Газпрома" подскочили на десять процентов на новостях о рекордных дивидендах