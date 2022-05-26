Рейтинг@Mail.ru
Акции "Газпрома" подскочили на десять процентов - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/gazprom-1790935899.html
Акции "Газпрома" подскочили на десять процентов
Акции "Газпрома" подскочили на десять процентов - РИА Новости, 26.05.2022
Акции "Газпрома" подскочили на десять процентов
Акции "Газпрома" в ходе торгов четверга сильно дорожают после новостей о рекордных дивидендах, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:19
2022-05-26T18:19
экономика
газпром
акции
природный газ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123593_55:0:3449:1909_1920x0_80_0_0_af3a666149a849b3e2f39a425872edd1.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Акции "Газпрома" в ходе торгов четверга сильно дорожают после новостей о рекордных дивидендах, следует из данных Московской биржи.Акции "Газпрома" к 18.01 мск дорожают на 9,54%, до 297,09 рубля. После публикации новости акции компании максимально подскакивали на порядка 10%, до 298,31 рубля, впервые с 21 февраля.Совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить рекордные дивиденды по итогам 2021 года в размере 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила ранее в четверг компания.
https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790747478.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788633967_0:0:2903:2178_1920x0_80_0_0_cdb0c71e21c1816fe947c1c545a07da5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпром, акции, природный газ, россия
18:19 26.05.2022
 
Акции "Газпрома" подскочили на десять процентов

Акции "Газпрома" подскочили на десять процентов на новостях о рекордных дивидендах

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Акции "Газпрома" в ходе торгов четверга сильно дорожают после новостей о рекордных дивидендах, следует из данных Московской биржи.
Акции "Газпрома" к 18.01 мск дорожают на 9,54%, до 297,09 рубля. После публикации новости акции компании максимально подскакивали на порядка 10%, до 298,31 рубля, впервые с 21 февраля.
Совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить рекордные дивиденды по итогам 2021 года в размере 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила ранее в четверг компания.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 23:43
Молдавия хочет пересмотреть условия оплаты по контракту с "Газпромом"
 
ЭкономикаГазпромАкцииПриродный газРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала