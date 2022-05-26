Рейтинг@Mail.ru
Заявка на транзит газа через Украину составила 44,3 миллиона кубометров - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/gaz-1790767447.html
Заявка на транзит газа через Украину составила 44,3 миллиона кубометров
Заявка на транзит газа через Украину составила 44,3 миллиона кубометров - РИА Новости, 26.05.2022
Заявка на транзит газа через Украину составила 44,3 миллиона кубометров
Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в четверг ожидается на уровне, близком к 45 миллионам кубометров, как и днями ранее,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:03
2022-05-26T09:03
экономика
украина
европа
луганская народная республика
северный поток
газпром
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657607_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_067157b6c6b7aa8ed9009aaa249b2d2a.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в четверг ожидается на уровне, близком к 45 миллионам кубометров, как и днями ранее, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).По информации ОГТСУ, заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 26 мая составляет 44,3 миллиона кубометров. Показатель держится вблизи этой отметки с 21 мая. А заявки в отношении ГИС "Сохрановка" остаются на нуле.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.В итоге транзит российского газа через Украину, который с начала мая держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному сейчас маршруту экспорта трубопроводного газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки. Что касается транзита по "Ямалу - Европе", то российскими санкциями "Газпрому" теперь запрещено использовать польский участок магистрали.Несмотря на ограничения в поставках российского трубопроводного газа, пополнение запасов подземных хранилищ Европы продолжается. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 24 мая европейские ПХГ заполнены на 44,04% (рост за сутки составил 0,42 процентного пункта).
https://ria.ru/20220525/germaniya-1790746427.html
украина
европа
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657607_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_3b8ab1fe04545e5f9b0d3ccf9229f7f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, европа, луганская народная республика, северный поток, газпром, россия
09:03 26.05.2022
 
Заявка на транзит газа через Украину составила 44,3 миллиона кубометров

Заявка на транзит российского газа через Украину составила 44,3 миллиона кубометров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в четверг ожидается на уровне, близком к 45 миллионам кубометров, как и днями ранее, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
По информации ОГТСУ, заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 26 мая составляет 44,3 миллиона кубометров. Показатель держится вблизи этой отметки с 21 мая. А заявки в отношении ГИС "Сохрановка" остаются на нуле.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
Инфографика
Посмотреть
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
В итоге транзит российского газа через Украину, который с начала мая держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.
Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному сейчас маршруту экспорта трубопроводного газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки. Что касается транзита по "Ямалу - Европе", то российскими санкциями "Газпрому" теперь запрещено использовать польский участок магистрали.
Несмотря на ограничения в поставках российского трубопроводного газа, пополнение запасов подземных хранилищ Европы продолжается. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 24 мая европейские ПХГ заполнены на 44,04% (рост за сутки составил 0,42 процентного пункта).
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 23:27
NZZ: отказ от российского газа приведет Германию к зависимости от Китая
 
ЭкономикаУкраинаЕвропаЛуганская Народная РеспубликаСеверный потокГазпромРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала