https://ria.ru/20220526/fletcher-1790991976.html
Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер
Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер - РИА Новости, 26.05.2022
Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер
Английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер умер в возрасте 60 лет, говорится в сообщении официального аккаунта группы в РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T22:42
2022-05-26T22:42
2022-05-26T22:50
культура
depeche mode
великобритания
новости культуры
мартин гор
дэвид гаан
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер умер в возрасте 60 лет, говорится в сообщении официального аккаунта группы в Instagram*."Мы шокированы и преисполнены грусти из-за смерти нашего дорогого друга и товарища по группе Энди Флетчера. "Флетч" был человеком с золотым сердцем, который всегда готов поддержать в нужный момент", - написали музыканты.Эндрю Джон Леонард Флетчер родился в Великобритании (графство Ноттингемшир) 8 июля 1961 года. В конце 1970-х годов вместе со школьным товарищем организовал группу No Romance in China, в который играл на бас-гитаре. После знакомства Флетчера с Мартином Гором группа преобразовалась в трио Composition of Sound, а после присоединения Дэвида Гаана – сменила название на Depeche Mode. В 2002 году Энди Флетчер организовал свой музыкальный лейбл Toast Hawaii.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
depeche mode, великобритания, новости культуры, мартин гор, дэвид гаан
22:42 26.05.2022 (обновлено: 22:50 26.05.2022)
Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер
Один из основателей музыкальной группы Depeche Mode Энди Флетчер умер в 60 лет
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер умер в возрасте 60 лет, говорится в сообщении официального аккаунта группы в Instagram*.
"Мы шокированы и преисполнены грусти из-за смерти нашего дорогого друга и товарища по группе Энди Флетчера. "Флетч" был человеком с золотым сердцем, который всегда готов поддержать в нужный момент", - написали музыканты.
Эндрю Джон Леонард Флетчер родился в Великобритании
(графство Ноттингемшир
) 8 июля 1961 года. В конце 1970-х годов вместе со школьным товарищем организовал группу No Romance in China, в который играл на бас-гитаре. После знакомства Флетчера с Мартином Гором
группа преобразовалась в трио Composition of Sound, а после присоединения Дэвида Гаана
– сменила название на Depeche Mode
. В 2002 году Энди Флетчер организовал свой музыкальный лейбл Toast Hawaii.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская