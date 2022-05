https://ria.ru/20220526/fletcher-1790991976.html

Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер

Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер - РИА Новости, 26.05.2022

Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер

Английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер умер в возрасте 60 лет, говорится в сообщении официального аккаунта группы в РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T22:42

2022-05-26T22:42

2022-05-26T22:50

культура

depeche mode

великобритания

новости культуры

мартин гор

дэвид гаан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790991009_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_aafb04b8490e6293fed39ac82a153a69.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер умер в возрасте 60 лет, говорится в сообщении официального аккаунта группы в Instagram*."Мы шокированы и преисполнены грусти из-за смерти нашего дорогого друга и товарища по группе Энди Флетчера. "Флетч" был человеком с золотым сердцем, который всегда готов поддержать в нужный момент", - написали музыканты.Эндрю Джон Леонард Флетчер родился в Великобритании (графство Ноттингемшир) 8 июля 1961 года. В конце 1970-х годов вместе со школьным товарищем организовал группу No Romance in China, в который играл на бас-гитаре. После знакомства Флетчера с Мартином Гором группа преобразовалась в трио Composition of Sound, а после присоединения Дэвида Гаана – сменила название на Depeche Mode. В 2002 году Энди Флетчер организовал свой музыкальный лейбл Toast Hawaii.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

depeche mode, великобритания, новости культуры, мартин гор, дэвид гаан