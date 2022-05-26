Омская область сохраняет полное финансирование всех строек, заявил Бурков
Губернатор Бурков: Омская область сохраняет полное финансирование всех строек
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 26 мая - РИА Новости. Власти Омской области сохранят полное финансирование всех строек и инфраструктурных проектов в регионе, заявил губернатор региона Александр Бурков на встрече с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, сообщает в четверг облправительство.
Одними из основных вопросов рабочей встречи стали строительство жилья и обеспечивающей инфраструктуры, а также переселение граждан из аварийного жилья. За первые месяцы текущего года в Омской области введено уже 262 тысячи квадратных метров жилья, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 370%.
"Мы сохраняем полное финансирование всех строек и инфраструктурных проектов в Омской области. Идем навстречу подрядным организациям, которые в связи с резким ростом цен на строительные ресурсы оказались в непростой ситуации. В частности, благодаря принятому правительством России нормативному акту мы смогли увеличить стоимость контрактов до 30%. Это позволит нам гарантированно выполнить наши социальные обязательства по строительству школ и детских садов. Здесь никакого сокращения бюджетов мы не предполагаем", - сказал губернатор.
Глава Минстроя РФ отметил, что в Омской области планируется реализовать 95 проектов, которые направлены на создание комфортной городской среды, сообщили в правительстве региона. Области также одобрен инфраструктурный бюджетный кредит, который в том числе позволит построить инженерную и транспортную инфраструктуру.
Так, в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов в Омской области реализуется три проекта. На территории Кировского административного округа Омска будет обеспечена транспортная доступность жилищного фонда. В рамках реализации инвестпроекта по строительству логистического парка "Солнечный" будут построены объекты инженерной инфраструктуры. Для обеспечения работы особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Авангард" будут возведены объекты электроснабжения.
В регионе также реализуется программа по расселению аварийного жилья. За 2019-2022 годы в регионе переселено 1,46 тысячи человек из 22,8 тысяч квадратных метров непригодного жилфонда.