https://ria.ru/20220526/finansirovanie-1790839609.html

Омская область сохраняет полное финансирование всех строек, заявил Бурков

Омская область сохраняет полное финансирование всех строек, заявил Бурков - РИА Новости, 26.05.2022

Омская область сохраняет полное финансирование всех строек, заявил Бурков

Власти Омской области сохранят полное финансирование всех строек и инфраструктурных проектов в регионе, заявил губернатор региона Александр Бурков на встрече с... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:46

2022-05-26T13:46

2022-05-26T13:46

омская область

омская область

россия

омск

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

александр бурков

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ОМСК, 26 мая - РИА Новости. Власти Омской области сохранят полное финансирование всех строек и инфраструктурных проектов в регионе, заявил губернатор региона Александр Бурков на встрече с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, сообщает в четверг облправительство.Одними из основных вопросов рабочей встречи стали строительство жилья и обеспечивающей инфраструктуры, а также переселение граждан из аварийного жилья. За первые месяцы текущего года в Омской области введено уже 262 тысячи квадратных метров жилья, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 370%."Мы сохраняем полное финансирование всех строек и инфраструктурных проектов в Омской области. Идем навстречу подрядным организациям, которые в связи с резким ростом цен на строительные ресурсы оказались в непростой ситуации. В частности, благодаря принятому правительством России нормативному акту мы смогли увеличить стоимость контрактов до 30%. Это позволит нам гарантированно выполнить наши социальные обязательства по строительству школ и детских садов. Здесь никакого сокращения бюджетов мы не предполагаем", - сказал губернатор.Глава Минстроя РФ отметил, что в Омской области планируется реализовать 95 проектов, которые направлены на создание комфортной городской среды, сообщили в правительстве региона. Области также одобрен инфраструктурный бюджетный кредит, который в том числе позволит построить инженерную и транспортную инфраструктуру.Так, в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов в Омской области реализуется три проекта. На территории Кировского административного округа Омска будет обеспечена транспортная доступность жилищного фонда. В рамках реализации инвестпроекта по строительству логистического парка "Солнечный" будут построены объекты инженерной инфраструктуры. Для обеспечения работы особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Авангард" будут возведены объекты электроснабжения.В регионе также реализуется программа по расселению аварийного жилья. За 2019-2022 годы в регионе переселено 1,46 тысячи человек из 22,8 тысяч квадратных метров непригодного жилфонда.

https://ria.ru/20220501/omsk-1786481363.html

https://ria.ru/20220505/subsidii-1786908235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

омская область, россия, омск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), александр бурков