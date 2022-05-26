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В Ереване противники Пашиняна покинули территорию у здания правительства - РИА Новости, 26.05.2022
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В Ереване противники Пашиняна покинули территорию у здания правительства
В Ереване противники Пашиняна покинули территорию у здания правительства - РИА Новости, 26.05.2022
В Ереване противники Пашиняна покинули территорию у здания правительства
Оппозиционеры в Армении, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна и окружившие в четверг здание правительства, покинули указанную территорию,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:39
2022-05-26T19:28
в мире
армения
азербайджан
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Оппозиционеры в Армении, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна и окружившие в четверг здание правительства, покинули указанную территорию, передает корреспондент РИА Новости.В здании кабмина была запланирована встреча Пашиняна с президентом Черногории Мило Джукановичем. Оппозиция окружила здание, чтобы показать, что Пашинян, по мнению его противников, "не представляет Армению, а все договоренности с ним недействительны". Демонстранты простояли у здания, скандируя антиправительственные лозунги, полтора часа."Мы выполнили задачу, заблокировали центральный вход, донесли нашу позицию об отсутствии у Пашиняна мандата народа. Сейчас мы возвращаемся на площадь Франции", — сказал вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян
18:39 26.05.2022 (обновлено: 19:28 26.05.2022)
 
В Ереване противники Пашиняна покинули территорию у здания правительства

В Ереване противники премьера Армении Пашиняна покинули территорию у здания правительства

© Sputnik / Перейти в фотобанкШествие оппозиции в Ереване
Шествие оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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Шествие оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Оппозиционеры в Армении, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна и окружившие в четверг здание правительства, покинули указанную территорию, передает корреспондент РИА Новости.
В здании кабмина была запланирована встреча Пашиняна с президентом Черногории Мило Джукановичем. Оппозиция окружила здание, чтобы показать, что Пашинян, по мнению его противников, "не представляет Армению, а все договоренности с ним недействительны". Демонстранты простояли у здания, скандируя антиправительственные лозунги, полтора часа.
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"Мы выполнили задачу, заблокировали центральный вход, донесли нашу позицию об отсутствии у Пашиняна мандата народа. Сейчас мы возвращаемся на площадь Франции", — сказал вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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В миреАрменияАзербайджанЕреванНикол Пашинян
 
 
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