https://ria.ru/20220526/erevan-1790941754.html

В Ереване противники Пашиняна покинули территорию у здания правительства

В Ереване противники Пашиняна покинули территорию у здания правительства - РИА Новости, 26.05.2022

В Ереване противники Пашиняна покинули территорию у здания правительства

Оппозиционеры в Армении, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна и окружившие в четверг здание правительства, покинули указанную территорию,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:39

2022-05-26T18:39

2022-05-26T19:28

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Оппозиционеры в Армении, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна и окружившие в четверг здание правительства, покинули указанную территорию, передает корреспондент РИА Новости.В здании кабмина была запланирована встреча Пашиняна с президентом Черногории Мило Джукановичем. Оппозиция окружила здание, чтобы показать, что Пашинян, по мнению его противников, "не представляет Армению, а все договоренности с ним недействительны". Демонстранты простояли у здания, скандируя антиправительственные лозунги, полтора часа."Мы выполнили задачу, заблокировали центральный вход, донесли нашу позицию об отсутствии у Пашиняна мандата народа. Сейчас мы возвращаемся на площадь Франции", — сказал вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html

https://ria.ru/20220525/istrebiteli-1790726602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян