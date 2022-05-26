https://ria.ru/20220526/energoresursy-1790748935.html

Венесуэльский депутат: Европа не сможет заместить российские нефть и газ

Венесуэльский депутат: Европа не сможет заместить российские нефть и газ - РИА Новости, 26.05.2022

Венесуэльский депутат: Европа не сможет заместить российские нефть и газ

Европа не сможет заместить российские нефть и газ в обозримой перспективе, поэтому и поддерживать санкции в течение длительного времени будет невозможно,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T00:04

2022-05-26T00:04

2022-05-26T00:04

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КАРАКАС, 26 мая - РИА Новости. Европа не сможет заместить российские нефть и газ в обозримой перспективе, поэтому и поддерживать санкции в течение длительного времени будет невозможно, считает венесуэльский депутат Рой Даса.По словам депутата, странам Европы найти других поставщиков было бы сложно как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Для этого необходимо было бы заключить политическое соглашение.Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказа от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220525/serbiya-1790746828.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, россия, европа, украина, евросоюз, в мире