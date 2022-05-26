https://ria.ru/20220526/energodar-1790894690.html

Глава Энергодара рассказал, когда вернется к выполнению своих обязанностей

Глава Энергодара рассказал, когда вернется к выполнению своих обязанностей - РИА Новости, 26.05.2022

Глава Энергодара рассказал, когда вернется к выполнению своих обязанностей

Глава Энергодара в Запорожской области Андрей Шевчик, на которого было совершено покушение, рассчитывает через три-четыре недели вернуться к выполнению своих... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:31

2022-05-26T16:31

2022-05-26T16:42

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава Энергодара в Запорожской области Андрей Шевчик, на которого было совершено покушение, рассчитывает через три-четыре недели вернуться к выполнению своих обязанностей.По данным СК, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того, как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Я бы уже поехал, но врачи не отпустят. Думаю, что недели через три - месяц, при нормальном стечении обстоятельств приступлю снова к выполнению своих обязанностей", - сказал Шевчик по телефонной связи в эфире "Россия 24".Глава Энергодара уточнил, что сейчас он себя чувствует гораздо лучше, чем в течение первых дней с момента покушения."У меня ожоги головы, лица, других частей тела. Врачи делают все, что требуется. У меня также сломана ключица, операции на нее еще не было, потому что у меня ожог на плече. Пройдет ожог - будет еще операция на ключице. А так все хорошо. Все медикаменты есть. Медики просто превосходные, большое им спасибо", - отметил Шевчик.

https://ria.ru/20220523/energodar-1790144152.html

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в мире, энергодар, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)