https://ria.ru/20220526/energodar-1790894690.html
Глава Энергодара рассказал, когда вернется к выполнению своих обязанностей
Глава Энергодара рассказал, когда вернется к выполнению своих обязанностей - РИА Новости, 26.05.2022
Глава Энергодара рассказал, когда вернется к выполнению своих обязанностей
Глава Энергодара в Запорожской области Андрей Шевчик, на которого было совершено покушение, рассчитывает через три-четыре недели вернуться к выполнению своих... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:31
2022-05-26T16:31
2022-05-26T16:42
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава Энергодара в Запорожской области Андрей Шевчик, на которого было совершено покушение, рассчитывает через три-четыре недели вернуться к выполнению своих обязанностей.По данным СК, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того, как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Я бы уже поехал, но врачи не отпустят. Думаю, что недели через три - месяц, при нормальном стечении обстоятельств приступлю снова к выполнению своих обязанностей", - сказал Шевчик по телефонной связи в эфире "Россия 24".Глава Энергодара уточнил, что сейчас он себя чувствует гораздо лучше, чем в течение первых дней с момента покушения."У меня ожоги головы, лица, других частей тела. Врачи делают все, что требуется. У меня также сломана ключица, операции на нее еще не было, потому что у меня ожог на плече. Пройдет ожог - будет еще операция на ключице. А так все хорошо. Все медикаменты есть. Медики просто превосходные, большое им спасибо", - отметил Шевчик.
https://ria.ru/20220523/energodar-1790144152.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, энергодар, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
16:31 26.05.2022 (обновлено: 16:42 26.05.2022)
Глава Энергодара рассказал, когда вернется к выполнению своих обязанностей
Шевчик намерен через три-четыре недели вернуться к выполнению своих обязанностей
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава Энергодара в Запорожской области Андрей Шевчик, на которого было совершено покушение, рассчитывает через три-четыре недели вернуться к выполнению своих обязанностей.
По данным СК
, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того, как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ
.
"Я бы уже поехал, но врачи не отпустят. Думаю, что недели через три - месяц, при нормальном стечении обстоятельств приступлю снова к выполнению своих обязанностей", - сказал Шевчик по телефонной связи в эфире "Россия 24".
Глава Энергодара уточнил, что сейчас он себя чувствует гораздо лучше, чем в течение первых дней с момента покушения.
"У меня ожоги головы, лица, других частей тела. Врачи делают все, что требуется. У меня также сломана ключица, операции на нее еще не было, потому что у меня ожог на плече. Пройдет ожог - будет еще операция на ключице. А так все хорошо. Все медикаменты есть. Медики просто превосходные, большое им спасибо", - отметил Шевчик.