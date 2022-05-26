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IBT: энергетическая политика США делает их зависимыми от России и Китая - РИА Новости, 26.05.2022
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IBT: энергетическая политика США делает их зависимыми от России и Китая
IBT: энергетическая политика США делает их зависимыми от России и Китая - РИА Новости, 26.05.2022
IBT: энергетическая политика США делает их зависимыми от России и Китая
Зеленая политика американских властей может привести к еще большей зависимости США и западного мира от энергоресурсов из России и Китая, пишет International... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:33
2022-05-26T16:59
россия
сша
китай
цены на нефть
энергетика
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Зеленая политика американских властей может привести к еще большей зависимости США и западного мира от энергоресурсов из России и Китая, пишет International Business Times.Изначальной целью зеленого эксперимента, как говорится в материале, было снижение уровня загрязнения окружающей среды, вызванного использованием ископаемого топлива, за счет перехода на более экологичные источники энергии. Однако издание называет это решение катастрофой, отмечая, что его результатом стал рост цен, в первую очередь ударивший по благосостоянию среднего класса и бедняков в США.При этом упор на альтернативную энергию сделает США зависимыми от России и Китая, ведь именно эти страны являются основными поставщиками критически важных материалов, используемых в зеленой индустрии, говорится в статье.Профессор корпоративного права Жуселино Коларес считает, что попытка отказаться от угля, нефти и природного газа, как того хотят американские демократы, лишь приведет к увеличению спроса на литий, графит, никель и другие редкие ископаемые материалы и их подорожанию к 2040 году на 4200%, 2500%, 1900% и 700% соответственно.Часть западных стран ввела несколько пакетов санкций против России из-за спецоперации на Украине. В странах ЕС рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет ограничительных мер предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые государства, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием США и их союзников и в политике, и в экономике. По его словам, Россию невозможно жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220519/neft-1789461102.html
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россия, сша, китай, цены на нефть, энергетика
15:33 26.05.2022 (обновлено: 16:59 26.05.2022)
 
IBT: энергетическая политика США делает их зависимыми от России и Китая

IBT пишет, что зеленая энергия сделает США зависимыми от России и Китая

© AP Photo / Seth WenigАтомная электростанция Indian Point в штате Нью-Йорк, США
Атомная электростанция Indian Point в штате Нью-Йорк, США - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Атомная электростанция Indian Point в штате Нью-Йорк, США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Зеленая политика американских властей может привести к еще большей зависимости США и западного мира от энергоресурсов из России и Китая, пишет International Business Times.
Изначальной целью зеленого эксперимента, как говорится в материале, было снижение уровня загрязнения окружающей среды, вызванного использованием ископаемого топлива, за счет перехода на более экологичные источники энергии. Однако издание называет это решение катастрофой, отмечая, что его результатом стал рост цен, в первую очередь ударивший по благосостоянию среднего класса и бедняков в США.
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При этом упор на альтернативную энергию сделает США зависимыми от России и Китая, ведь именно эти страны являются основными поставщиками критически важных материалов, используемых в зеленой индустрии, говорится в статье.
Профессор корпоративного права Жуселино Коларес считает, что попытка отказаться от угля, нефти и природного газа, как того хотят американские демократы, лишь приведет к увеличению спроса на литий, графит, никель и другие редкие ископаемые материалы и их подорожанию к 2040 году на 4200%, 2500%, 1900% и 700% соответственно.

"Эти полезные ископаемые не получится добыть у нас (они в основном есть в России, Китае и некоторых развивающихся странах), и мир столкнется с огромными экономическими, экологическими и социальными проблемами на пути к становлению зеленым в тех масштабах, которые представляет себе администрация Байдена", — резюмируется в статье.

Часть западных стран ввела несколько пакетов санкций против России из-за спецоперации на Украине. В странах ЕС рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет ограничительных мер предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые государства, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием США и их союзников и в политике, и в экономике. По его словам, Россию невозможно жестко изолировать в современном мире.
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