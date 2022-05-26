https://ria.ru/20220526/elektrokar-1790965369.html

Исследование: 47% британцев готовы пересесть на электрокары из-за роста цен

Исследование: 47% британцев готовы пересесть на электрокары из-за роста цен - РИА Новости, 26.05.2022

Исследование: 47% британцев готовы пересесть на электрокары из-за роста цен

Водители по всей Великобритании с большей вероятностью, чем когда-либо прежде, перейдут на электромобиль и откажутся от своего дизельного автомобиля на фоне... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:11

2022-05-26T20:11

2022-05-26T20:11

в мире

великобритания

авто

цены

топливо

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ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости. Водители по всей Великобритании с большей вероятностью, чем когда-либо прежде, перейдут на электромобиль и откажутся от своего дизельного автомобиля на фоне роста цен на топливо, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией What Car? по заказу Bridgestone.Согласно исследованию, в котором приняли участие почти тысяча британских автомобилистов, только 5% людей, рассматривающих возможность покупки нового автомобиля, выбрали бы дизельное топливо, и только 21% покупателей подержанных автомобилей предпочли бы дизельный автомобиль – во многом из-за негативных новостей, связанных с отраслью в последнее время."В общей сложности 90% покупателей автомобилей подумали бы о чем угодно, кроме автомобиля с дизельным двигателем, а 66% никогда больше не подумали бы о его покупке. В условиях продолжающегося роста цен на топливо и нынешнего кризиса стоимости жизни 47% опрошенных хотели пересесть с дизельного автомобиля на электромобиль, чтобы сэкономить деньги", - свидетельствуют данные исследования, которые приводит британская ассоциация автомобилистов (RAC).При этом по последним данным общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), рынок электромобилей продолжит расти в 2022 году. Так, только в этом месяце количество зарегистрированных электромобилей на батарейках продолжило расти: на дорогах Великобритании появилось 12 899 новых автомобилей с нулевым уровнем выбросов – рост на 40,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года – и доля рынка составила 10,8% по сравнению с 6,5% в прошлом году.Количество регистраций гибридов также выросло - на 18,3%, количество регистраций новых подключаемых гибридов сократилось на треть (32,8%). В результате в апреле на долю электрифицированных транспортных средств пришлось 27,9% всех зарегистрированных новых автомобилей."По результатам опроса и рыночных данных SMMT дальнейший анализ RAC показывает, что Великобритания находится всего в нескольких месяцах от достижения рубежа в 500 тысяч электромобилей с аккумуляторами", - указали в ассоциации.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании на этой неделе установила очередной рекорд: стоимость литра неэтилированного бензина сейчас составляет 170,35 пенса (около 1,25 доллара), тогда как предыдущая рекордно высокая цена, зафиксированная в марте, составляла 167,3 пенса. В свою очередь, стоимость дизельного топлива выросла до 181,35 пенса (около 2,27 доллара) против предыдущего рекорда в 180,29 пенса в мае.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.

https://ria.ru/20220408/avtomobili-1781913204.html

https://ria.ru/20211230/elektromobil-1766107013.html

https://ria.ru/20220201/avtomobil-1770456107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, великобритания, авто, цены, топливо