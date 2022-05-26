https://ria.ru/20220526/ekonomika-1790878461.html

Глава Ингушетии отметил большой запас прочности для развития экономики

Глава Ингушетии отметил большой запас прочности для развития экономики - РИА Новости, 26.05.2022

Глава Ингушетии отметил большой запас прочности для развития экономики

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что у республики и ее управленческих и организационных структур есть большой запас прочности, который нужно... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:43

2022-05-26T15:43

2022-05-26T15:43

республика ингушетия

экономика

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что у республики и ее управленческих и организационных структур есть большой запас прочности, который нужно использовать для решения основных задач по дальнейшему развитию экономики региона."Запас прочности у республики, у ее управленческих и организационных структур большой. Мы вместе смогли снизить долговые обязательства бюджета, дать старт удачной реализации нацпроектов, ответить на такие вызовы, как коронавирус, преодолеть экономические трудности и обеспечить продовольственную безопасность региона. Но нам предстоит очень многое еще сделать", - сказал Калиматов в четверг, выступая на заседании Народного собрания Ингушетии.По его словам, регион вышел на алгоритм эффективной совместной деятельности исполнительной и законодательной власти, и в дальнейшем ее предстоит улучшить и усилить для решения первоочередных задач, укрепления единства народа, плодотворной деятельности всех институтов общества."Сегодня у нас успешно работают новые промышленные предприятия. Главная задача - добиться их рентабельности и конкурентоспособности. Аналогичные цели стоят перед агропромышленным комплексом, сферами образования, медицины, туризма и другими отраслями республики", - заявил глава Ингушетии.Он отметил, что власти региона обязаны качественно реализовать десятки региональных проектов по линии нацпроектов, улучшить качество коммунальной и энергетической инфраструктуры, развивать туристическую отрасль, активизировать деятельность по привлечению к развитию инфраструктуры Ингушетии предпринимательских сил."Мы должны быть одной командой, которая трудится на благо республики и России", - подчеркнул Калиматов.

https://ria.ru/20220526/obuchenie-1790792659.html

https://ria.ru/20220526/ingushetiya-1790819512.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, махмуд-али калиматов, республика ингушетия