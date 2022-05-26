https://ria.ru/20220526/dorogi-1790854869.html

Нижегородская область получит более 3,3 миллиарда рублей на ремонт дорог

Нижегородская область получит более 3,3 миллиарда рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 26.05.2022

Нижегородская область получит более 3,3 миллиарда рублей на ремонт дорог

Более 3,3 миллиарда рублей дополнительно получит Нижегородская область на ремонт дорог из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:34

2022-05-26T14:34

2022-05-26T14:34

нижегородская область

общество

глеб никитин

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Более 3,3 миллиарда рублей дополнительно получит Нижегородская область на ремонт дорог из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующие изменения были внесены в региональный бюджет на заседании законодательного собрания Нижегородской области 26 мая."Ремонт и строительство дорог – одно из ключевых направлений работы правительства региона. Благодаря дополнительным средствам из федерального бюджета появится возможность выполнить достаточно серьезный объем работ на ряде участков в районах области. Это повысит комфорт и безопасность дорожного движения, а также инвестиционную привлекательность территорий", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Средства будут направлены на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети в дополнение к национальному проекту "Безопасные качественные дороги": планируется отремонтировать еще 165 километров дорог в Арзамасском, Ардатовском, Сосновском, Перевозском, Дальнеконстантиновском, Богородском, Гагинском, Сергачском, Кстовском и Вадском районах.Как сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев, приоритет при ремонте, как и при реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", будут отдавать оживленным трассам, где осуществляется движение общественного транспорта и школьных автобусов.Напомним, что по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Нижегородской области в этом году будет отремонтировано более 700 километров дорог и более 450 метров мостовых сооружений, на эти цели выделено свыше 10 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220526/sotskontrakty-1790803549.html

https://ria.ru/20220525/sitpendiya-1790688905.html

нижегородская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, глеб никитин, нижегородская область