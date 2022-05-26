https://ria.ru/20220526/dorogi-1790787755.html
Объем ремонтируемых дорог в Липецкой области увеличится на 150 километров
Объем ремонтируемых дорог в Липецкой области увеличится на 150 километров - РИА Новости, 26.05.2022
Объем ремонтируемых дорог в Липецкой области увеличится на 150 километров
Объем ремонтируемых дорог в 2022 году в Липецкой области увеличится на 150 километров, по отношению к прошлому году, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:55
2022-05-26T10:55
2022-05-26T10:55
липецкая область
автомобильные дороги
ремонт
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784334139_0:36:3513:2012_1920x0_80_0_0_4dd5153eccda0417aa1ed0cf81f5fd2e.jpg
ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Объем ремонтируемых дорог в 2022 году в Липецкой области увеличится на 150 километров, по отношению к прошлому году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в 2021 году в Липецкой области было отремонтировано в общей сложности 600 километров автодорог. В текущем году эта цифра вырастет до 750 километров. Также планируется отремонтировать 12 мостов.Артамонов, выступая с отчетом перед жителями региона, отметил, что в 2022-2025 годах объём вложений в капитальное строительство различных объектов и ремонт дорог в Липецкой области составит рекордные 40 миллиардов рублей."Сегодняшняя ситуация, какой бы сложной она ни казалась, не означает, что мы должны остановить социально-экономическое развитие региона. У нас есть потенциал и возможности для улучшения качества жизни населения, будем продолжать благоустраивать липецкий край", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220525/stroitelstvo-1790672592.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784334139_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_c2aa597d762488c1150ffe88dfb6060a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автомобильные дороги, ремонт, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости
. Объем ремонтируемых дорог в 2022 году в Липецкой области увеличится на 150 километров, по отношению к прошлому году, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, в 2021 году в Липецкой области было отремонтировано в общей сложности 600 километров автодорог. В текущем году эта цифра вырастет до 750 километров. Также планируется отремонтировать 12 мостов.
Артамонов, выступая с отчетом перед жителями региона, отметил, что в 2022-2025 годах объём вложений в капитальное строительство различных объектов и ремонт дорог в Липецкой области составит рекордные 40 миллиардов рублей.
"Сегодняшняя ситуация, какой бы сложной она ни казалась, не означает, что мы должны остановить социально-экономическое развитие региона. У нас есть потенциал и возможности для улучшения качества жизни населения, будем продолжать благоустраивать липецкий край", – сказал Артамонов.