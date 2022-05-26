https://ria.ru/20220526/dorogi-1790787755.html

Объем ремонтируемых дорог в Липецкой области увеличится на 150 километров

Объем ремонтируемых дорог в Липецкой области увеличится на 150 километров - РИА Новости, 26.05.2022

Объем ремонтируемых дорог в Липецкой области увеличится на 150 километров

Объем ремонтируемых дорог в 2022 году в Липецкой области увеличится на 150 километров, по отношению к прошлому году, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:55

2022-05-26T10:55

2022-05-26T10:55

липецкая область

автомобильные дороги

ремонт

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Объем ремонтируемых дорог в 2022 году в Липецкой области увеличится на 150 километров, по отношению к прошлому году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в 2021 году в Липецкой области было отремонтировано в общей сложности 600 километров автодорог. В текущем году эта цифра вырастет до 750 километров. Также планируется отремонтировать 12 мостов.Артамонов, выступая с отчетом перед жителями региона, отметил, что в 2022-2025 годах объём вложений в капитальное строительство различных объектов и ремонт дорог в Липецкой области составит рекордные 40 миллиардов рублей."Сегодняшняя ситуация, какой бы сложной она ни казалась, не означает, что мы должны остановить социально-экономическое развитие региона. У нас есть потенциал и возможности для улучшения качества жизни населения, будем продолжать благоустраивать липецкий край", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220525/stroitelstvo-1790672592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

автомобильные дороги, ремонт, игорь артамонов