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Объем ремонтируемых дорог в Липецкой области увеличится на 150 километров - РИА Новости, 26.05.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220526/dorogi-1790787755.html
Объем ремонтируемых дорог в Липецкой области увеличится на 150 километров
Объем ремонтируемых дорог в Липецкой области увеличится на 150 километров - РИА Новости, 26.05.2022
Объем ремонтируемых дорог в Липецкой области увеличится на 150 километров
Объем ремонтируемых дорог в 2022 году в Липецкой области увеличится на 150 километров, по отношению к прошлому году, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:55
2022-05-26T10:55
липецкая область
автомобильные дороги
ремонт
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Объем ремонтируемых дорог в 2022 году в Липецкой области увеличится на 150 километров, по отношению к прошлому году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в 2021 году в Липецкой области было отремонтировано в общей сложности 600 километров автодорог. В текущем году эта цифра вырастет до 750 километров. Также планируется отремонтировать 12 мостов.Артамонов, выступая с отчетом перед жителями региона, отметил, что в 2022-2025 годах объём вложений в капитальное строительство различных объектов и ремонт дорог в Липецкой области составит рекордные 40 миллиардов рублей."Сегодняшняя ситуация, какой бы сложной она ни казалась, не означает, что мы должны остановить социально-экономическое развитие региона. У нас есть потенциал и возможности для улучшения качества жизни населения, будем продолжать благоустраивать липецкий край", – сказал Артамонов.
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автомобильные дороги, ремонт, игорь артамонов
10:55 26.05.2022
 

Объем ремонтируемых дорог в Липецкой области увеличится на 150 километров

© РИА Новости / Илья НаймушинУкладка асфальтового покрытия
Укладка асфальтового покрытия - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Укладка асфальтового покрытия
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Объем ремонтируемых дорог в 2022 году в Липецкой области увеличится на 150 километров, по отношению к прошлому году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в 2021 году в Липецкой области было отремонтировано в общей сложности 600 километров автодорог. В текущем году эта цифра вырастет до 750 километров. Также планируется отремонтировать 12 мостов.
Стройка - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 16:50Липецкая область
Около 60 медучреждений построят в Липецкой области до конца 2024 года
Артамонов, выступая с отчетом перед жителями региона, отметил, что в 2022-2025 годах объём вложений в капитальное строительство различных объектов и ремонт дорог в Липецкой области составит рекордные 40 миллиардов рублей.
"Сегодняшняя ситуация, какой бы сложной она ни казалась, не означает, что мы должны остановить социально-экономическое развитие региона. У нас есть потенциал и возможности для улучшения качества жизни населения, будем продолжать благоустраивать липецкий край", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьАвтомобильные дорогиРемонтИгорь Артамонов
 
 
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