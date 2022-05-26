https://ria.ru/20220526/donbass-1790826592.html

Песков прокомментировал идею создать в Донбассе особую экономическую зону

Песков прокомментировал идею создать в Донбассе особую экономическую зону - РИА Новости, 26.05.2022

Песков прокомментировал идею создать в Донбассе особую экономическую зону

Луганская народная республика и Донецкая народная республика - это независимые государства, но вопросы их развития актуальны, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:02

2022-05-26T13:02

2022-05-26T13:15

россия

экономика

донецкая народная республика

луганская народная республика

дмитрий песков

единая россия

донбасс

андрей турчак

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Луганская народная республика и Донецкая народная республика - это независимые государства, но вопросы их развития актуальны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение создать в Донбассе особую экономическую зону.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что партия предлагает создание особой экономической зоны в Донбассе."Дело в том, что это независимые государства. Безусловно, вопросы развития этого государства, это два государства ДНР и ЛНР, независимость которых мы признаем, как Российская Федерация, и, конечно, вопросы развития этих государств весьма и весьма актуальны", - сказал Песков, комментируя данное предложение.

https://ria.ru/20220526/donbass-1790794329.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков, единая россия, донбасс, андрей турчак