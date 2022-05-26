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Песков прокомментировал идею создать в Донбассе особую экономическую зону - РИА Новости, 26.05.2022
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Песков прокомментировал идею создать в Донбассе особую экономическую зону
Песков прокомментировал идею создать в Донбассе особую экономическую зону - РИА Новости, 26.05.2022
Песков прокомментировал идею создать в Донбассе особую экономическую зону
Луганская народная республика и Донецкая народная республика - это независимые государства, но вопросы их развития актуальны, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:02
2022-05-26T13:15
россия
экономика
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий песков
единая россия
донбасс
андрей турчак
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Луганская народная республика и Донецкая народная республика - это независимые государства, но вопросы их развития актуальны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение создать в Донбассе особую экономическую зону.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что партия предлагает создание особой экономической зоны в Донбассе."Дело в том, что это независимые государства. Безусловно, вопросы развития этого государства, это два государства ДНР и ЛНР, независимость которых мы признаем, как Российская Федерация, и, конечно, вопросы развития этих государств весьма и весьма актуальны", - сказал Песков, комментируя данное предложение.
https://ria.ru/20220526/donbass-1790794329.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
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россия, экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков, единая россия, донбасс, андрей турчак
13:02 26.05.2022 (обновлено: 13:15 26.05.2022)
 
Песков прокомментировал идею создать в Донбассе особую экономическую зону

Пресс-секретарь Песков назвал вопросы развития республик Донбасса актуальными

© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкФлаги Донецкой народной республики
Флаги Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Луганская народная республика и Донецкая народная республика - это независимые государства, но вопросы их развития актуальны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение создать в Донбассе особую экономическую зону.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что партия предлагает создание особой экономической зоны в Донбассе.
"Дело в том, что это независимые государства. Безусловно, вопросы развития этого государства, это два государства ДНР и ЛНР, независимость которых мы признаем, как Российская Федерация, и, конечно, вопросы развития этих государств весьма и весьма актуальны", - сказал Песков, комментируя данное предложение.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
11:17Специальная военная операция на Украине
Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе
 
РоссияЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДмитрий ПесковЕдиная РоссияДонбассАндрей Турчак
 
 
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