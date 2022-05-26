https://ria.ru/20220526/donbass-1790809502.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 26.05.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:09

2022-05-26T12:09

2022-05-26T12:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днр

владимир путин

донецк (днр)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/21/1560582102_0:174:3026:1876_1920x0_80_0_0_a5fe28cf32eba25207bf46a930b2723c.jpg

ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/ombudsmen-1790768925.html

украина

донецк (днр)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, днр, владимир путин, донецк (днр), россия