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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 26.05.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:09
2022-05-26T12:09
2022-05-26T12:41
специальная военная операция на украине
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днр
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россия
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, днр, владимир путин, донецк (днр), россия
12:09 26.05.2022 (обновлено: 12:41 26.05.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибром 122 мм