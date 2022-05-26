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В ДНР сообщили о жалобах жителей территории, подконтрольной Киеву - РИА Новости, 26.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/donbass-1790767847.html
В ДНР сообщили о жалобах жителей территории, подконтрольной Киеву
В ДНР сообщили о жалобах жителей территории, подконтрольной Киеву - РИА Новости, 26.05.2022
В ДНР сообщили о жалобах жителей территории, подконтрольной Киеву
Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что принимает обращения от жителей подконтрольных Киеву территорий о преступлениях... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:06
2022-05-26T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что принимает обращения от жителей подконтрольных Киеву территорий о преступлениях украинских боевиков и властей Украины."Мы не просто готовы принимать обращения от жителей территорий республики, временно подконтрольных Украине, – они уже поступают в мой адрес. Это и письменные обращения по электронной почте, и звонки на "горячие" линии. Люди сообщают о фактах нарушения своих прав и свобод со стороны украинской власти, военных преступлениях, совершаемых подразделениями вооруженных формирований Украины, базирующимися в их городах. Мы фиксируем каждое обращение, каждый факт", - сказала Морозова.Она отметила, что "после перехода указанных территорий под фактическую юрисдикцию ДНР противоправным действиям Украины в отношении указанной категории граждан будет дана надлежащая правовая оценка. А вся полученная от местных жителей информация дополнит доказательную базу военных преступлений Украины в Донбассе".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/biznes-1790742222.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
09:06 26.05.2022
 
В ДНР сообщили о жалобах жителей территории, подконтрольной Киеву

Омбудсмен ДНР заявила, что принимает обращения от жителей территории, подконтрольной Киеву

© Фото : официальный сайт ДНРОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : официальный сайт ДНР
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что принимает обращения от жителей подконтрольных Киеву территорий о преступлениях украинских боевиков и властей Украины.
"Мы не просто готовы принимать обращения от жителей территорий республики, временно подконтрольных Украине, – они уже поступают в мой адрес. Это и письменные обращения по электронной почте, и звонки на "горячие" линии. Люди сообщают о фактах нарушения своих прав и свобод со стороны украинской власти, военных преступлениях, совершаемых подразделениями вооруженных формирований Украины, базирующимися в их городах. Мы фиксируем каждое обращение, каждый факт", - сказала Морозова.
Она отметила, что "после перехода указанных территорий под фактическую юрисдикцию ДНР противоправным действиям Украины в отношении указанной категории граждан будет дана надлежащая правовая оценка. А вся полученная от местных жителей информация дополнит доказательную базу военных преступлений Украины в Донбассе".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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