Пятеро военных ДНР погибли за сутки, 28 получили ранения
Народная милиция ДНР: пятеро военнослужащих республики погибли, еще 28 получили ранения
Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что пятеро военнослужащих ДНР погибли за сутки, еще 28 пострадали.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пять защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 28 получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.