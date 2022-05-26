https://ria.ru/20220526/dnr-1790972644.html

Пятеро военных ДНР погибли за сутки, 28 получили ранения

Пятеро военных ДНР погибли за сутки, 28 получили ранения - РИА Новости, 26.05.2022

Пятеро военных ДНР погибли за сутки, 28 получили ранения

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что пятеро военнослужащих ДНР погибли за сутки, еще 28 пострадали. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:59

2022-05-26T20:59

2022-05-26T20:59

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

владимир путин

россия

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что пятеро военнослужащих ДНР погибли за сутки, еще 28 пострадали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/dnr-1790968787.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, донбасс