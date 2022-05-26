https://ria.ru/20220526/dnr-1790968787.html

Силы ДНР уничтожили за сутки 57 украинских националистов

Силы ДНР уничтожили за сутки 57 украинских националистов - РИА Новости, 26.05.2022

Силы ДНР уничтожили за сутки 57 украинских националистов

Народная милиция Донецкой народной республики сообщает, что силы ДНР с начала суток уничтожили 57 украинских националистов, их танк и две бронированные машины. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:28

2022-05-26T20:28

2022-05-26T20:30

специальная военная операция на украине

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщает, что силы ДНР с начала суток уничтожили 57 украинских националистов, их танк и две бронированные машины.Также отмечается, что с начала суток были захвачены украинская БМП, 122-мм артиллерийская гаубица Д-30, зенитная установка ЗУ-23-2 и грузовое транспортное средство.

https://ria.ru/20220526/dnr-1790952107.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днр