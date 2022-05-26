20:28 26.05.2022 (обновлено: 20:30 26.05.2022)
Силы ДНР уничтожили за сутки 57 украинских националистов
Народная милиция ДНР: силы республики с начала дня уничтожили 57 украинских националистов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика" в районе Ясиноватой
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика" в районе Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщает, что силы ДНР с начала суток уничтожили 57 украинских националистов, их танк и две бронированные машины.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили пятьдесят семь украинских националистов, одну огневую позицию 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30, три кочующих 120-мм миномётов, один танк и две бронированные машины", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
Также отмечается, что с начала суток были захвачены украинская БМП, 122-мм артиллерийская гаубица Д-30, зенитная установка ЗУ-23-2 и грузовое транспортное средство.