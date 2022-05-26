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Пушилин рассказал об ориентировании предприятий ДНР на экспорт - РИА Новости, 26.05.2022
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Пушилин рассказал об ориентировании предприятий ДНР на экспорт
Пушилин рассказал об ориентировании предприятий ДНР на экспорт - РИА Новости, 26.05.2022
Пушилин рассказал об ориентировании предприятий ДНР на экспорт
Производственные мощности предприятий ДНР кратно превышают потребности республики и ориентированы на экспорт, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:07
2022-05-26T18:19
специальная военная операция на украине
денис пушилин
экономика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Производственные мощности предприятий ДНР кратно превышают потребности республики и ориентированы на экспорт, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Производственные мощности республиканских предприятий и производителей кратно превышают наши внутренние потребности и ориентированы на экспорт", - сказал он в ходе онлайн-заседания форума Единой России "Предпринимательство в новой экономической реальности".Он отметил, что многие предприятия ДНР пострадали при обстрелах, поэтому первостепенная задача - это их восстановление. "Среди основных отраслей ДНР на данный момент выделяются угледобыча, металлургия, машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Это те сегменты экономики, в которых у нас есть перспективы расширения производства и реально растущие объемы экспорта", - добавил Пушилин. По его словам, все эти объекты промышленности обладают высокой инвестиционной привлекательностью.
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денис пушилин, экономика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
18:07 26.05.2022 (обновлено: 18:19 26.05.2022)
 
Пушилин рассказал об ориентировании предприятий ДНР на экспорт

Пушилин: производственные мощности предприятий ДНР кратно превышают ее потребности

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Производственные мощности предприятий ДНР кратно превышают потребности республики и ориентированы на экспорт, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Производственные мощности республиканских предприятий и производителей кратно превышают наши внутренние потребности и ориентированы на экспорт", - сказал он в ходе онлайн-заседания форума Единой России "Предпринимательство в новой экономической реальности".
Он отметил, что многие предприятия ДНР пострадали при обстрелах, поэтому первостепенная задача - это их восстановление. "Среди основных отраслей ДНР на данный момент выделяются угледобыча, металлургия, машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Это те сегменты экономики, в которых у нас есть перспективы расширения производства и реально растущие объемы экспорта", - добавил Пушилин. По его словам, все эти объекты промышленности обладают высокой инвестиционной привлекательностью.
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