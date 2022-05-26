https://ria.ru/20220526/dnr-1790931579.html

Пушилин рассказал об ориентировании предприятий ДНР на экспорт

Пушилин рассказал об ориентировании предприятий ДНР на экспорт - РИА Новости, 26.05.2022

Пушилин рассказал об ориентировании предприятий ДНР на экспорт

Производственные мощности предприятий ДНР кратно превышают потребности республики и ориентированы на экспорт, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:07

2022-05-26T18:07

2022-05-26T18:19

специальная военная операция на украине

денис пушилин

экономика

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789214432_0:51:3160:1828_1920x0_80_0_0_1ec09f52e9ab9732a925e9249c5cf0c1.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Производственные мощности предприятий ДНР кратно превышают потребности республики и ориентированы на экспорт, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Производственные мощности республиканских предприятий и производителей кратно превышают наши внутренние потребности и ориентированы на экспорт", - сказал он в ходе онлайн-заседания форума Единой России "Предпринимательство в новой экономической реальности".Он отметил, что многие предприятия ДНР пострадали при обстрелах, поэтому первостепенная задача - это их восстановление. "Среди основных отраслей ДНР на данный момент выделяются угледобыча, металлургия, машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Это те сегменты экономики, в которых у нас есть перспективы расширения производства и реально растущие объемы экспорта", - добавил Пушилин. По его словам, все эти объекты промышленности обладают высокой инвестиционной привлекательностью.

https://ria.ru/20220520/mariupol-1789775360.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

денис пушилин, экономика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр