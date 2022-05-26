https://ria.ru/20220526/deflyatsiya-1790843163.html

Набиуллина объяснила причину дефляции в России в мае

Набиуллина объяснила причину дефляции в России в мае - РИА Новости, 26.05.2022

Набиуллина объяснила причину дефляции в России в мае

Ситуация с дефляцией в России в мае нестандартная, она связана с укреплением рубля и снижением цен на некоторые товары, в первую очередь на бытовую технику,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:55

2022-05-26T13:55

2022-05-26T14:57

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

эльвира набиуллина

инфляция

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ситуация с дефляцией в России в мае нестандартная, она связана с укреплением рубля и снижением цен на некоторые товары, в первую очередь на бытовую технику, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах встречи кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР).Ранее Росстат сообщил, что дефляция в России за неделю с 14 по 20 мая составила 0,02%."Действительно, для мая это не традиционно, я не припомню, чтобы в мае были отрицательные темпы роста инфляции - во многом это связано с укреплением курса и снижением цен, прежде всего, на бытовую технику и так далее, по которым цены подскочили резко в марте, то есть такая коррекция цен вниз", - сказала глава ЦБ.Это свидетельство того, что у нас, действительно, инфляционные риски снизились, и это позволило принять решение о снижении ключевой ставки, заключила она.ЦБ РФ в конце февраля экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых, а ранее в четверг по итогам внепланового заседания регулятора - до 11%.

https://ria.ru/20220526/rubl-1790851834.html

https://ria.ru/20220526/pshenitsa-1790843288.html

россия

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), эльвира набиуллина, инфляция