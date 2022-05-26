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На Чукотке "заминировали" суды и школы - РИА Новости, 26.05.2022
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На Чукотке "заминировали" суды и школы
На Чукотке "заминировали" суды и школы - РИА Новости, 26.05.2022
На Чукотке "заминировали" суды и школы
Свыше 700 человек эвакуировали в четверг из школ и судов на Чукотке из-за сообщений о "минированиях", угрозы не подтвердились, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T07:31
2022-05-26T07:31
происшествия
чукотка
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Свыше 700 человек эвакуировали в четверг из школ и судов на Чукотке из-за сообщений о "минированиях", угрозы не подтвердились, сообщает правительство региона.Здания обследовали, подозрительных предметов не найдено.На Чукотке это уже шестой подобный случай массовой эвакуации с начала года. Предыдущий произошел 12 мая, тогда из школ вывели около 6,5 тысячи человек. Сообщения о "минировании" не подтверждались.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. Максимальное наказание по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) - лишение свободы на пять лет.
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происшествия, чукотка, россия
07:31 26.05.2022
 
На Чукотке "заминировали" суды и школы

На Чукотке свыше 700 человек эвакуировали из школ и судов из-за сообщений о "минированиях"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Свыше 700 человек эвакуировали в четверг из школ и судов на Чукотке из-за сообщений о "минированиях", угрозы не подтвердились, сообщает правительство региона.
"Массовые эвакуации прошли сегодня, 26 мая, в образовательных учреждениях и судах Чукотского автономного округа. Причиной стали анонимные сообщения о минировании зданий. Экстренные проверки были организованы в 52 учреждениях округа. Оперативно были эвакуированы 582 учащихся и 145 сотрудников учреждений", - говорится в сообщении.
Здания обследовали, подозрительных предметов не найдено.
На Чукотке это уже шестой подобный случай массовой эвакуации с начала года. Предыдущий произошел 12 мая, тогда из школ вывели около 6,5 тысячи человек. Сообщения о "минировании" не подтверждались.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. Максимальное наказание по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) - лишение свободы на пять лет.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
05:22
В Комсомольске-на-Амуре четыре школы получили сообщения о "минировании"
 
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