https://ria.ru/20220526/chukotka-1790761074.html

На Чукотке "заминировали" суды и школы

На Чукотке "заминировали" суды и школы - РИА Новости, 26.05.2022

На Чукотке "заминировали" суды и школы

Свыше 700 человек эвакуировали в четверг из школ и судов на Чукотке из-за сообщений о "минированиях", угрозы не подтвердились, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T07:31

2022-05-26T07:31

2022-05-26T07:31

происшествия

чукотка

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Свыше 700 человек эвакуировали в четверг из школ и судов на Чукотке из-за сообщений о "минированиях", угрозы не подтвердились, сообщает правительство региона.Здания обследовали, подозрительных предметов не найдено.На Чукотке это уже шестой подобный случай массовой эвакуации с начала года. Предыдущий произошел 12 мая, тогда из школ вывели около 6,5 тысячи человек. Сообщения о "минировании" не подтверждались.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. Максимальное наказание по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) - лишение свободы на пять лет.

https://ria.ru/20220526/soobscheniya-1790758258.html

чукотка

россия

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Максим Горбачев

происшествия, чукотка, россия