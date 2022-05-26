https://ria.ru/20220526/chinovniki-1790898052.html

Глава НАО предложил сократить чиновников для оптимизации бюджета

Глава НАО предложил сократить чиновников для оптимизации бюджета - РИА Новости, 26.05.2022

Глава НАО предложил сократить чиновников для оптимизации бюджета

Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный на сессии собрания депутатов НАО сообщил, что намерен сокращать чиновничий аппарат, начав с одного из своих... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:42

2022-05-26T16:42

2022-05-26T16:42

россия

политика

ненецкий автономный округ

юрий бездудный

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МУРМАНСК, 26 мая – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный на сессии собрания депутатов НАО сообщил, что намерен сокращать чиновничий аппарат, начав с одного из своих заместителей, и предложил депутатам последовать его примеру, говорится в сообщении пресс-службы администрации.В ходе сессии собрания депутатов НАО Бездудный одной из общих задач обозначил сохранение сбалансированности окружного бюджета и выступил с инициативой по сокращению административно-управленческого аппарата органов государственной власти округа."Начинать надо с себя, поэтому я первым пойду по этому пути. В ближайшее время сокращу должность одного из своих заместителей. Это моя инициатива. А вам предлагаю сократить количество депутатов следующего созыва", - сказал Бездудный, пообещав поддержать это решение, если оно последует, назвав его "своевременным и абсолютно правильным".Глава НАО также отметил, что бюджет округа на сегодняшний день сбалансирован, однако главная задача – сохранить все социальные выплаты для жителей, все субсидии – поддержку сельского хозяйства, в том числе оленеводства и молочной промышленности.

https://ria.ru/20220222/plecho-1774202147.html

россия

ненецкий автономный округ

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, политика, ненецкий автономный округ, юрий бездудный