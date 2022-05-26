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Глава НАО предложил сократить чиновников для оптимизации бюджета - РИА Новости, 26.05.2022
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Глава НАО предложил сократить чиновников для оптимизации бюджета
Глава НАО предложил сократить чиновников для оптимизации бюджета - РИА Новости, 26.05.2022
Глава НАО предложил сократить чиновников для оптимизации бюджета
Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный на сессии собрания депутатов НАО сообщил, что намерен сокращать чиновничий аппарат, начав с одного из своих... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:42
2022-05-26T16:42
россия
политика
ненецкий автономный округ
юрий бездудный
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МУРМАНСК, 26 мая – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный на сессии собрания депутатов НАО сообщил, что намерен сокращать чиновничий аппарат, начав с одного из своих заместителей, и предложил депутатам последовать его примеру, говорится в сообщении пресс-службы администрации.В ходе сессии собрания депутатов НАО Бездудный одной из общих задач обозначил сохранение сбалансированности окружного бюджета и выступил с инициативой по сокращению административно-управленческого аппарата органов государственной власти округа."Начинать надо с себя, поэтому я первым пойду по этому пути. В ближайшее время сокращу должность одного из своих заместителей. Это моя инициатива. А вам предлагаю сократить количество депутатов следующего созыва", - сказал Бездудный, пообещав поддержать это решение, если оно последует, назвав его "своевременным и абсолютно правильным".Глава НАО также отметил, что бюджет округа на сегодняшний день сбалансирован, однако главная задача – сохранить все социальные выплаты для жителей, все субсидии – поддержку сельского хозяйства, в том числе оленеводства и молочной промышленности.
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россия, политика, ненецкий автономный округ, юрий бездудный
16:42 26.05.2022
 
Глава НАО предложил сократить чиновников для оптимизации бюджета

Глава НАО Бездудный предложил сократить чиновников и депутатов для оптимизации бюджета

© Фото : Екатерина Шутяк / Собрание депутатов Ненецкого автономного округаЮрий Бездудный
Юрий Бездудный - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : Екатерина Шутяк / Собрание депутатов Ненецкого автономного округа
Юрий Бездудный. Архивное фото
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МУРМАНСК, 26 мая – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный на сессии собрания депутатов НАО сообщил, что намерен сокращать чиновничий аппарат, начав с одного из своих заместителей, и предложил депутатам последовать его примеру, говорится в сообщении пресс-службы администрации.
В ходе сессии собрания депутатов НАО Бездудный одной из общих задач обозначил сохранение сбалансированности окружного бюджета и выступил с инициативой по сокращению административно-управленческого аппарата органов государственной власти округа.
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 00:18
Глава НАО заявил о готовности "подставить плечо братьям из ДНР и ЛНР"
"Начинать надо с себя, поэтому я первым пойду по этому пути. В ближайшее время сокращу должность одного из своих заместителей. Это моя инициатива. А вам предлагаю сократить количество депутатов следующего созыва", - сказал Бездудный, пообещав поддержать это решение, если оно последует, назвав его "своевременным и абсолютно правильным".
Глава НАО также отметил, что бюджет округа на сегодняшний день сбалансирован, однако главная задача – сохранить все социальные выплаты для жителей, все субсидии – поддержку сельского хозяйства, в том числе оленеводства и молочной промышленности.
 
РоссияПолитикаНенецкий автономный округЮрий Бездудный
 
 
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