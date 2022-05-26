17:55 26.05.2022 (обновлено: 17:58 26.05.2022)
Правительство России выделило сто миллионов на развитие туризма в Чечне
Правительство выделило сто миллионов рублей на развитие туризма в Чеченской Республике
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка делает селфи на смотровой площадке бизнес-центра "Грозный-Сити" в Грозном
Девушка делает селфи на смотровой площадке бизнес-центра "Грозный-Сити" в Грозном. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 26 мая - РИА Новости. Правительство России выделило 100 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры Чеченской Республики в рамках программы грантовой поддержки Ростуризма, эти средства будут направлены на реализацию 28 проектов в 2022 году, заявила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.
"В центре федеральных мер поддержки – наша грантовая программа. В Чеченской республике мы плотно работаем с малым и средним бизнесом. Только вчера подвели итоги гранатового конкурса, и могу сказать, что проекты региона на 100 миллионов рублей нами подержаны. Это 28 проектов, которые будут реализованы уже в этом году", - сказала Догузова.
Ранее пресс-служба правительства сообщила, что свыше 3,5 миллиардов рублей будет направлено в регионы на создание кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей, разработку электронных путеводителей, формирование доступной туристской среды для инвалидов и реализацию других инициатив в сфере туризма. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о грантовой поддержке проектов в сфере туризма в 2022 году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".