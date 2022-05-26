https://ria.ru/20220526/chechnya-1790925576.html

Правительство России выделило сто миллионов на развитие туризма в Чечне

Правительство России выделило сто миллионов на развитие туризма в Чечне - РИА Новости, 26.05.2022

Правительство России выделило сто миллионов на развитие туризма в Чечне

Правительство России выделило 100 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры Чеченской Республики в рамках программы грантовой поддержки... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:55

2022-05-26T17:55

2022-05-26T17:58

туризм

михаил мишустин

чеченская республика (чечня)

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787981333_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_aaa3de1d10673ab537abf042ad6b08da.jpg

ГРОЗНЫЙ, 26 мая - РИА Новости. Правительство России выделило 100 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры Чеченской Республики в рамках программы грантовой поддержки Ростуризма, эти средства будут направлены на реализацию 28 проектов в 2022 году, заявила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.Ранее пресс-служба правительства сообщила, что свыше 3,5 миллиардов рублей будет направлено в регионы на создание кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей, разработку электронных путеводителей, формирование доступной туристской среды для инвалидов и реализацию других инициатив в сфере туризма. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о грантовой поддержке проектов в сфере туризма в 2022 году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

https://ria.ru/20220525/sotrudnichestvo-1790600461.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

михаил мишустин, чеченская республика (чечня), правительство рф