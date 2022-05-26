https://ria.ru/20220526/borisov-1790951331.html
Россия в поставках нефти и газа смотрит на Восток, заявил Борисов
Россия в поставках нефти и газа смотрит на Восток, заявил Борисов - РИА Новости, 26.05.2022
Россия в поставках нефти и газа смотрит на Восток, заявил Борисов
Россия, перенаправляя поставки нефти и газа с прежних рынков, ориентируется на восточное направление, в частности Китай и Индию, заявил вице-премьер РФ Юрий... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:07
2022-05-26T19:07
2022-05-26T19:13
экономика
цены на нефть
китай
россия
юрий борисов (вице-премьер)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия, перенаправляя поставки нефти и газа с прежних рынков, ориентируется на восточное направление, в частности Китай и Индию, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.По его словам, для доставки российских углеводородов нужно будет создать инфраструктуру, необходимы либо трубопроводы, либо морской флот.Ограничения, связанные с санкциями, на взгляд Борисова, это серьезный вызов для России, но способы изменить логистические поставки есть. Он также отметил, что смена логистических каналов связана не с экономическими, а с политическими причинами.
https://ria.ru/20220525/krizis-1790520368.html
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экономика, цены на нефть, китай, россия, юрий борисов (вице-премьер)
19:07 26.05.2022 (обновлено: 19:13 26.05.2022)
Россия в поставках нефти и газа смотрит на Восток, заявил Борисов
Вице-премьер Борисов: Россия в поставках нефти и газа ориентируется на Китай и Индию