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Россия в поставках нефти и газа смотрит на Восток, заявил Борисов - РИА Новости, 26.05.2022
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Россия в поставках нефти и газа смотрит на Восток, заявил Борисов
Россия в поставках нефти и газа смотрит на Восток, заявил Борисов - РИА Новости, 26.05.2022
Россия в поставках нефти и газа смотрит на Восток, заявил Борисов
Россия, перенаправляя поставки нефти и газа с прежних рынков, ориентируется на восточное направление, в частности Китай и Индию, заявил вице-премьер РФ Юрий... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:07
2022-05-26T19:13
экономика
цены на нефть
китай
россия
юрий борисов (вице-премьер)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия, перенаправляя поставки нефти и газа с прежних рынков, ориентируется на восточное направление, в частности Китай и Индию, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.По его словам, для доставки российских углеводородов нужно будет создать инфраструктуру, необходимы либо трубопроводы, либо морской флот.Ограничения, связанные с санкциями, на взгляд Борисова, это серьезный вызов для России, но способы изменить логистические поставки есть. Он также отметил, что смена логистических каналов связана не с экономическими, а с политическими причинами.
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экономика, цены на нефть, китай, россия, юрий борисов (вице-премьер)
19:07 26.05.2022 (обновлено: 19:13 26.05.2022)
 
Россия в поставках нефти и газа смотрит на Восток, заявил Борисов

Вице-премьер Борисов: Россия в поставках нефти и газа ориентируется на Китай и Индию

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВице-премьер Юрий Борисов
Вице-премьер Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вице-премьер Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия, перенаправляя поставки нефти и газа с прежних рынков, ориентируется на восточное направление, в частности Китай и Индию, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"У нас сегодня проблемы со сбытом нашим углеводородов, отказываются от покупки нашего газа и нефти. И мы ориентируемся на юго-восток и восток, на Китай и на Индию", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, для доставки российских углеводородов нужно будет создать инфраструктуру, необходимы либо трубопроводы, либо морской флот.
Ограничения, связанные с санкциями, на взгляд Борисова, это серьезный вызов для России, но способы изменить логистические поставки есть. Он также отметил, что смена логистических каналов связана не с экономическими, а с политическими причинами.
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ЭкономикаЦены на нефтьКитайРоссияЮрий Борисов (вице-премьер)
 
 
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