Рейтинг@Mail.ru
Мировой экономике нужна Россия, заявил вице-премьер Борисов - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/borisov-1790854211.html
Мировой экономике нужна Россия, заявил вице-премьер Борисов
Мировой экономике нужна Россия, заявил вице-премьер Борисов - РИА Новости, 26.05.2022
Мировой экономике нужна Россия, заявил вице-премьер Борисов
Мировой экономике будет тяжело справляться без России, но этого делать и не надо, страна зарекомендовала себя надежным поставщиком, ориентированным на... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:31
2022-05-26T14:31
экономика
россия
юрий борисов (вице-премьер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776496726_0:270:3025:1972_1920x0_80_0_0_37ebb81aee38cb9bc9fd4fe998114392.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мировой экономике будет тяжело справляться без России, но этого делать и не надо, страна зарекомендовала себя надежным поставщиком, ориентированным на комфортные условия сотрудничества, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов."Без России мировой экономике достаточно тяжело будет справляться и, собственно, не надо этого делать. Мы всегда доказывали свою обязательность в поставках, были надежными поставщиками. Сейчас я думаю, что нас никто не может упрекнуть, что за последние 40 лет нарушили свои обязательства при поставке углеводородов в ту же самую Европу", - отметил он, выступая на национальном промышленном саммите "Промышленная политика в новых реалиях"."Мы одновременно осознаем, что для ведения бизнеса необходимы прозрачные и стабильные условия, поэтому всегда ориентировались на создание для своих партнеров максимально комфортных условий для взаимодействия", - добавил вице-премьер.Борисов также уточнил, что товарооборот России с 2015 по 2021 год вырос почти на 50%, до 786,6 миллиарда долларов. В том числе с развитыми странами - на 35,8%, странами АТЭС - на 77,5%. Доля последних увеличилась до 33% с 28%. "Все это конкретные высокотехнологичные инвестиционные проекты, которые реализуются на территории нашей страны", - подчеркнул вице-премьер.Он также отметил, что Россия не забывала об импортозамещении. С 2015 года на эти цели было потрачено 3,5 триллиона рублей.
https://ria.ru/20220526/ekonomika-1790787910.html
https://ria.ru/20220526/inflyatsiya-1790843936.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776496726_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_b72c1dc03db0be2f905e837ca7d32106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, юрий борисов (вице-премьер)
14:31 26.05.2022
 
Мировой экономике нужна Россия, заявил вице-премьер Борисов

Вице-премьер Борисов: мировой экономике нужна Россия, поскольку без нее будет тяжело

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВице-премьер Юрий Борисов
Вице-премьер Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вице-премьер Юрий Борисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мировой экономике будет тяжело справляться без России, но этого делать и не надо, страна зарекомендовала себя надежным поставщиком, ориентированным на комфортные условия сотрудничества, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Без России мировой экономике достаточно тяжело будет справляться и, собственно, не надо этого делать. Мы всегда доказывали свою обязательность в поставках, были надежными поставщиками. Сейчас я думаю, что нас никто не может упрекнуть, что за последние 40 лет нарушили свои обязательства при поставке углеводородов в ту же самую Европу", - отметил он, выступая на национальном промышленном саммите "Промышленная политика в новых реалиях".
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
10:53
ЦБ заявил, что внешние условия для экономики остаются сложными
"Мы одновременно осознаем, что для ведения бизнеса необходимы прозрачные и стабильные условия, поэтому всегда ориентировались на создание для своих партнеров максимально комфортных условий для взаимодействия", - добавил вице-премьер.
Борисов также уточнил, что товарооборот России с 2015 по 2021 год вырос почти на 50%, до 786,6 миллиарда долларов. В том числе с развитыми странами - на 35,8%, странами АТЭС - на 77,5%. Доля последних увеличилась до 33% с 28%. "Все это конкретные высокотехнологичные инвестиционные проекты, которые реализуются на территории нашей страны", - подчеркнул вице-премьер.
Он также отметил, что Россия не забывала об импортозамещении. С 2015 года на эти цели было потрачено 3,5 триллиона рублей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
13:57
Путин напомнил о вреде санкций для всех экономик
 
ЭкономикаРоссияЮрий Борисов (вице-премьер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала