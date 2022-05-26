https://ria.ru/20220526/borisov-1790854211.html

Мировой экономике нужна Россия, заявил вице-премьер Борисов

Мировой экономике нужна Россия, заявил вице-премьер Борисов - РИА Новости, 26.05.2022

Мировой экономике нужна Россия, заявил вице-премьер Борисов

Мировой экономике будет тяжело справляться без России, но этого делать и не надо, страна зарекомендовала себя надежным поставщиком, ориентированным на... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:31

2022-05-26T14:31

2022-05-26T14:31

экономика

россия

юрий борисов (вице-премьер)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мировой экономике будет тяжело справляться без России, но этого делать и не надо, страна зарекомендовала себя надежным поставщиком, ориентированным на комфортные условия сотрудничества, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов."Без России мировой экономике достаточно тяжело будет справляться и, собственно, не надо этого делать. Мы всегда доказывали свою обязательность в поставках, были надежными поставщиками. Сейчас я думаю, что нас никто не может упрекнуть, что за последние 40 лет нарушили свои обязательства при поставке углеводородов в ту же самую Европу", - отметил он, выступая на национальном промышленном саммите "Промышленная политика в новых реалиях"."Мы одновременно осознаем, что для ведения бизнеса необходимы прозрачные и стабильные условия, поэтому всегда ориентировались на создание для своих партнеров максимально комфортных условий для взаимодействия", - добавил вице-премьер.Борисов также уточнил, что товарооборот России с 2015 по 2021 год вырос почти на 50%, до 786,6 миллиарда долларов. В том числе с развитыми странами - на 35,8%, странами АТЭС - на 77,5%. Доля последних увеличилась до 33% с 28%. "Все это конкретные высокотехнологичные инвестиционные проекты, которые реализуются на территории нашей страны", - подчеркнул вице-премьер.Он также отметил, что Россия не забывала об импортозамещении. С 2015 года на эти цели было потрачено 3,5 триллиона рублей.

https://ria.ru/20220526/ekonomika-1790787910.html

https://ria.ru/20220526/inflyatsiya-1790843936.html

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экономика, россия, юрий борисов (вице-премьер)