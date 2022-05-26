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Лишь половина американцев знают, что пост госсекретаря занимает Блинкен - РИА Новости, 26.05.2022
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Лишь половина американцев знают, что пост госсекретаря занимает Блинкен
Лишь половина американцев знают, что пост госсекретаря занимает Блинкен - РИА Новости, 26.05.2022
Лишь половина американцев знают, что пост госсекретаря занимает Блинкен
Чуть больше половины американцев знают, что Энтони Блинкен в настоящее время возглавляет госдепартамент США, свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:34
2022-05-26T15:34
в мире
майк помпео
хиллари клинтон
ким чен ын
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Чуть больше половины американцев знают, что Энтони Блинкен в настоящее время возглавляет госдепартамент США, свидетельствуют результаты опроса, проведенного базирующимся в Вашингтоне исследовательским центром Pew Research Center.Респонденты опроса, отвечая на вопрос о том, кто сейчас является госсекретарем США, могли выбрать один из четырех вариантов ответа. Правильный вариант выбрал 51% участников, 34% заявили, что не уверены в том,&nbsp; что могут ответить верно. Некоторые участники полагают, что ведомство возглавляют экс-госсекретари Майк Помпео (8%) или Хиллари Клинтон (2%).Опрос был посвящен теме международной политики, участникам предлагалось ответить на 12 вопросов в общей сложности. Результаты показали, что 79% американцев узнали на фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына.&nbsp; Лишь 41% респондентов знает, как выглядит флаг Индии, и только 48% ответили, что столицей Афганистана является Кабул. Символ евро верно определили 67% участников, 65% опрошенных знают, что премьер-министром Великобритании является Борис Джонсон.Исследование проводилось среди 3 581 взрослого американца с 21 по 27 марта 2022 года. Статистическая погрешность опроса - 2,3 процентного пункта.
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в мире, майк помпео, хиллари клинтон, ким чен ын, афганистан, сша, индия, энтони блинкен
15:34 26.05.2022
 
Лишь половина американцев знают, что пост госсекретаря занимает Блинкен

Pew Research Center: лишь 51% американцев знают, что пост госсекретаря занимает Блинкен

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Чуть больше половины американцев знают, что Энтони Блинкен в настоящее время возглавляет госдепартамент США, свидетельствуют результаты опроса, проведенного базирующимся в Вашингтоне исследовательским центром Pew Research Center.
Респонденты опроса, отвечая на вопрос о том, кто сейчас является госсекретарем США, могли выбрать один из четырех вариантов ответа. Правильный вариант выбрал 51% участников, 34% заявили, что не уверены в том,  что могут ответить верно. Некоторые участники полагают, что ведомство возглавляют экс-госсекретари Майк Помпео (8%) или Хиллари Клинтон (2%).
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Опрос был посвящен теме международной политики, участникам предлагалось ответить на 12 вопросов в общей сложности. Результаты показали, что 79% американцев узнали на фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына.  Лишь 41% респондентов знает, как выглядит флаг Индии, и только 48% ответили, что столицей Афганистана является Кабул. Символ евро верно определили 67% участников, 65% опрошенных знают, что премьер-министром Великобритании является Борис Джонсон.
Исследование проводилось среди 3 581 взрослого американца с 21 по 27 марта 2022 года. Статистическая погрешность опроса - 2,3 процентного пункта.
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