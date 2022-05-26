https://ria.ru/20220526/blinken-1790875468.html

Лишь половина американцев знают, что пост госсекретаря занимает Блинкен

Лишь половина американцев знают, что пост госсекретаря занимает Блинкен - РИА Новости, 26.05.2022

Лишь половина американцев знают, что пост госсекретаря занимает Блинкен

Чуть больше половины американцев знают, что Энтони Блинкен в настоящее время возглавляет госдепартамент США, свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:34

2022-05-26T15:34

2022-05-26T15:34

в мире

майк помпео

хиллари клинтон

ким чен ын

афганистан

сша

индия

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Чуть больше половины американцев знают, что Энтони Блинкен в настоящее время возглавляет госдепартамент США, свидетельствуют результаты опроса, проведенного базирующимся в Вашингтоне исследовательским центром Pew Research Center.Респонденты опроса, отвечая на вопрос о том, кто сейчас является госсекретарем США, могли выбрать один из четырех вариантов ответа. Правильный вариант выбрал 51% участников, 34% заявили, что не уверены в том, что могут ответить верно. Некоторые участники полагают, что ведомство возглавляют экс-госсекретари Майк Помпео (8%) или Хиллари Клинтон (2%).Опрос был посвящен теме международной политики, участникам предлагалось ответить на 12 вопросов в общей сложности. Результаты показали, что 79% американцев узнали на фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына. Лишь 41% респондентов знает, как выглядит флаг Индии, и только 48% ответили, что столицей Афганистана является Кабул. Символ евро верно определили 67% участников, 65% опрошенных знают, что премьер-министром Великобритании является Борис Джонсон.Исследование проводилось среди 3 581 взрослого американца с 21 по 27 марта 2022 года. Статистическая погрешность опроса - 2,3 процентного пункта.

https://ria.ru/20220526/gaz-1790766426.html

https://ria.ru/20220525/toplivo-1790650396.html

афганистан

сша

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, майк помпео, хиллари клинтон, ким чен ын, афганистан, сша, индия, энтони блинкен