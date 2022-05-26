https://ria.ru/20220526/biznes-1790934797.html

Бизнес кошмарят до сих пор, заявил Медведев

Бизнес кошмарят до сих пор, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2022

Бизнес кошмарят до сих пор, заявил Медведев

Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что российский бизнес "кошмарят до сих пор". РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:17

2022-05-26T18:17

2022-05-26T19:01

дмитрий медведев

экономика

россия

единая россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что российский бизнес "кошмарят до сих пор".В 2008 году в городе Гагарин Смоленской области на совещании по развитию малого и среднего бизнеса Медведев, будучи на тот момент президентом России, призвал перестать "кошмарить бизнес"."Произнес-то произнес, а кошмарят до сих пор" , - сказал Медведев на заседании форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности".

https://ria.ru/20220429/servis-1786236835.html

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, экономика, россия, единая россия