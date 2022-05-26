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Бизнес кошмарят до сих пор, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2022
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Бизнес кошмарят до сих пор, заявил Медведев
Бизнес кошмарят до сих пор, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2022
Бизнес кошмарят до сих пор, заявил Медведев
Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что российский бизнес "кошмарят до сих пор". РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:17
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дмитрий медведев
экономика
россия
единая россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что российский бизнес "кошмарят до сих пор".В 2008 году в городе Гагарин Смоленской области на совещании по развитию малого и среднего бизнеса Медведев, будучи на тот момент президентом России, призвал перестать "кошмарить бизнес"."Произнес-то произнес, а кошмарят до сих пор" , - сказал Медведев на заседании форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности".
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дмитрий медведев, экономика, россия, единая россия
18:17 26.05.2022 (обновлено: 19:01 26.05.2022)
 
Бизнес кошмарят до сих пор, заявил Медведев

Медведев вспомнил призыв перестать "кошмарить бизнес" и заметил, что ничего не изменилось

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийского партийного форума "Предпринимательство в новой экономической реальности"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийского партийного форума Предпринимательство в новой экономической реальности - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийского партийного форума "Предпринимательство в новой экономической реальности"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что российский бизнес "кошмарят до сих пор".
В 2008 году в городе Гагарин Смоленской области на совещании по развитию малого и среднего бизнеса Медведев, будучи на тот момент президентом России, призвал перестать "кошмарить бизнес".
"Произнес-то произнес, а кошмарят до сих пор" , - сказал Медведев на заседании форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности".
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