18:17 26.05.2022 (обновлено: 19:01 26.05.2022)
Бизнес кошмарят до сих пор, заявил Медведев
Медведев вспомнил призыв перестать "кошмарить бизнес" и заметил, что ничего не изменилось
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийского партийного форума "Предпринимательство в новой экономической реальности"
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийского партийного форума "Предпринимательство в новой экономической реальности"
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что российский бизнес "кошмарят до сих пор".
В 2008 году в городе Гагарин Смоленской области на совещании по развитию малого и среднего бизнеса Медведев, будучи на тот момент президентом России, призвал перестать "кошмарить бизнес".
"Произнес-то произнес, а кошмарят до сих пор" , - сказал Медведев на заседании форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности".