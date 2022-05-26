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Тверские власти ставят задачу занять в важных проектах бизнес региона
Тверские власти ставят задачу занять в важных проектах бизнес региона - РИА Новости, 26.05.2022
Тверские власти ставят задачу занять в важных проектах бизнес региона
Региональные власти ставят задачу максимально привлечь к значимым проектам предпринимателей Тверской области, сообщил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:57
2022-05-26T17:57
2022-05-26T17:57
тверская область
тверская область
игорь руденя
экономика
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ТВЕРЬ, 26 мая – РИА Новости. Региональные власти ставят задачу максимально привлечь к значимым проектам предпринимателей Тверской области, сообщил губернатор области Игорь Руденя.По сообщению пресс-службы областного правительства, предприятиям малого и среднего бизнеса Тверской области в 2022 году предоставлена поддержка в размере более 750 миллионов рублей."Сегодня для нас важно начать заниматься производством тех технологий, от которых нас пытаются отстранить. Поэтому важно, чтобы наши меры поддержки дошли до всех предпринимателей, чтобы они чувствовали нашу помощь. Я уверен, что с учетом нашего российского характера, национальных амбиций, мы решим эту задачу. Тверская область должна развиваться. Время возможностей, которое наступило, должно быть нами использовано в полной мере", – сказал Руденя.В пресс-службе напомнили, что в области действует пакет мер поддержки предпринимательской деятельности. В него включены 35 направлений общим объёмом более 1,4 миллиарда рублей – это предоставление по ускоренной процедуре поручительств и льготных займов на пополнение оборотных средств, реализацию импортозамещающих и инвестиционных проектов, возможность воспользоваться кредитными каникулами на полгода.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя, экономика
ТВЕРЬ, 26 мая – РИА Новости. Региональные власти ставят задачу максимально привлечь к значимым проектам предпринимателей Тверской области, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Мы скорректировали проекты с учетом применения материалов и конструкций, производимых на территории Тверской области. В ходе строительства трассы М-11 мы договорились о поставках светового и кабельного оборудования, труб и пластика из нашего региона", – сказал глава региона на встрече с представителями тверского бизнеса в День российского предпринимательства.
По сообщению пресс-службы областного правительства, предприятиям малого и среднего бизнеса Тверской области в 2022 году предоставлена поддержка в размере более 750 миллионов рублей.
"Сегодня для нас важно начать заниматься производством тех технологий, от которых нас пытаются отстранить. Поэтому важно, чтобы наши меры поддержки дошли до всех предпринимателей, чтобы они чувствовали нашу помощь. Я уверен, что с учетом нашего российского характера, национальных амбиций, мы решим эту задачу. Тверская область
должна развиваться. Время возможностей, которое наступило, должно быть нами использовано в полной мере", – сказал Руденя.
В пресс-службе напомнили, что в области действует пакет мер поддержки предпринимательской деятельности. В него включены 35 направлений общим объёмом более 1,4 миллиарда рублей – это предоставление по ускоренной процедуре поручительств и льготных займов на пополнение оборотных средств, реализацию импортозамещающих и инвестиционных проектов, возможность воспользоваться кредитными каникулами на полгода.