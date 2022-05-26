https://ria.ru/20220526/biznes-1790924261.html

Тверские власти ставят задачу занять в важных проектах бизнес региона

Тверские власти ставят задачу занять в важных проектах бизнес региона - РИА Новости, 26.05.2022

Тверские власти ставят задачу занять в важных проектах бизнес региона

Региональные власти ставят задачу максимально привлечь к значимым проектам предпринимателей Тверской области, сообщил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:57

2022-05-26T17:57

2022-05-26T17:57

тверская область

тверская область

игорь руденя

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790925405_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_deb4979723e2fdd5df362b2a0db49467.jpg

ТВЕРЬ, 26 мая – РИА Новости. Региональные власти ставят задачу максимально привлечь к значимым проектам предпринимателей Тверской области, сообщил губернатор области Игорь Руденя.По сообщению пресс-службы областного правительства, предприятиям малого и среднего бизнеса Тверской области в 2022 году предоставлена поддержка в размере более 750 миллионов рублей."Сегодня для нас важно начать заниматься производством тех технологий, от которых нас пытаются отстранить. Поэтому важно, чтобы наши меры поддержки дошли до всех предпринимателей, чтобы они чувствовали нашу помощь. Я уверен, что с учетом нашего российского характера, национальных амбиций, мы решим эту задачу. Тверская область должна развиваться. Время возможностей, которое наступило, должно быть нами использовано в полной мере", – сказал Руденя.В пресс-службе напомнили, что в области действует пакет мер поддержки предпринимательской деятельности. В него включены 35 направлений общим объёмом более 1,4 миллиарда рублей – это предоставление по ускоренной процедуре поручительств и льготных займов на пополнение оборотных средств, реализацию импортозамещающих и инвестиционных проектов, возможность воспользоваться кредитными каникулами на полгода.

https://ria.ru/20220524/podrostki-1790449219.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, экономика