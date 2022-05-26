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Титов заявил о сокращении проверок бизнеса в России в три раза - РИА Новости, 26.05.2022
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Титов заявил о сокращении проверок бизнеса в России в три раза
Титов заявил о сокращении проверок бизнеса в России в три раза - РИА Новости, 26.05.2022
Титов заявил о сокращении проверок бизнеса в России в три раза
Много что изменилось в лучшую сторону в деловой среде РФ, из всех позитивных изменений следует выделить контрольно-надзорную деятельность, которая качественно... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:07
2022-05-26T16:13
экономика
бизнес
борис титов
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Много что изменилось в лучшую сторону в деловой среде РФ, из всех позитивных изменений следует выделить контрольно-надзорную деятельность, которая качественно поменяла свой характер, проверок стало меньше, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, начало немного улучшаться отношение к бизнесу и со стороны судебной системы, правоохранительных органов. "Нельзя сказать, что это сплошной позитив. Но тем не менее тенденция наметилась, бизнесу чуть-чуть стало легче", - сказал омбудсмен.Из того, что пока не удалось решить, на первом месте идут уголовные преследования бизнеса. "К сожалению, даже в пандемийный 2020 год мы все равно нарастили количество уголовных дел почти на 25% . Это по всем экономическим статьям и по ст. 159 "Мошенничество". Даже в 2021 году еще на 7,7% увеличили количество дел, переданных в суд. Немножко оно стало снижаться, но пока еще около 15%. Эту проблему необходимо решать", - подчеркнул Титов.Но многие вещи делаются, прокуратура в этом смысле очень помогает, добавил уполномоченный. "Мы прорабатываем каждый отдельный случай. Кстати, генеральный прокурор выпустил специальный приказ, по которому он запретил прокуратуре вмешиваться в хозяйственную деятельность бизнеса под личную ответственность. Это сильно способствовало улучшению", - сказал Титов.Он также отметил, что надо двигаться вперед по уголовным делам. "Число бизнесменов в СИЗО одно время стало падать, но к сожалению, опять начало расти. Надо отделять, кто обвиняется по экономическим статьям, но не является предпринимателем, от самих предпринимателей. Мы сейчас научились это делать", - заключил омбудсмен.
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экономика, бизнес, борис титов, владимир путин
16:07 26.05.2022 (обновлено: 16:13 26.05.2022)
 
Титов заявил о сокращении проверок бизнеса в России в три раза

Титов: количество проверок бизнеса уменьшилось в три раза, штрафов – в шесть раз

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 мая 2022
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 мая 2022
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Много что изменилось в лучшую сторону в деловой среде РФ, из всех позитивных изменений следует выделить контрольно-надзорную деятельность, которая качественно поменяла свой характер, проверок стало меньше, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Количество проверок уменьшилось в три раза, штрафов - в шесть раз. Гильотина, которая работала по отрезанию требований, отрезала 33%. То есть сегодня стало нормативных требований к бизнесу меньше. Поэтому все это является очень позитивным фактором",- заметил он.
По его словам, начало немного улучшаться отношение к бизнесу и со стороны судебной системы, правоохранительных органов. "Нельзя сказать, что это сплошной позитив. Но тем не менее тенденция наметилась, бизнесу чуть-чуть стало легче", - сказал омбудсмен.
Из того, что пока не удалось решить, на первом месте идут уголовные преследования бизнеса. "К сожалению, даже в пандемийный 2020 год мы все равно нарастили количество уголовных дел почти на 25% . Это по всем экономическим статьям и по ст. 159 "Мошенничество". Даже в 2021 году еще на 7,7% увеличили количество дел, переданных в суд. Немножко оно стало снижаться, но пока еще около 15%. Эту проблему необходимо решать", - подчеркнул Титов.
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Но многие вещи делаются, прокуратура в этом смысле очень помогает, добавил уполномоченный. "Мы прорабатываем каждый отдельный случай. Кстати, генеральный прокурор выпустил специальный приказ, по которому он запретил прокуратуре вмешиваться в хозяйственную деятельность бизнеса под личную ответственность. Это сильно способствовало улучшению", - сказал Титов.
Он также отметил, что надо двигаться вперед по уголовным делам. "Число бизнесменов в СИЗО одно время стало падать, но к сожалению, опять начало расти. Надо отделять, кто обвиняется по экономическим статьям, но не является предпринимателем, от самих предпринимателей. Мы сейчас научились это делать", - заключил омбудсмен.
 
ЭкономикаБизнесБорис ТитовВладимир Путин
 
 
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